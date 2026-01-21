El gobernador Maximiliano Pullaro le sigue tomando el pelo a los trabajadores de la provincia de Santa Fe. Si bien el mandatario provincial afirmó que, bajo su gestión, los empleados públicos "nunca van a perder contra la inflación", un informe del Centro de Economía Política (CEPA) advirtió que las categorías más bajas de la administración central sufrieron una caída porcentual cercana al 11% y el personal de enfermería y la Policía registraron retrocesos superiores al 15% desde su asunción.

Mientras el presidente Javier Milei lleva adelante su plan motosierra, el gobernador radical realiza una réplica de este modelo de ajuste. Desde noviembre de 2023, todos los sectores públicos analizados por el CEPA registraron caídas salariales con pérdidas que oscilan entre el 8,5 y el 17,4%.

Uno de los sectores más castigados por las políticas de Pullaro es el docente, que sufre las constantes arremetidas del Gobierno provincial: el presentismo, los descuentos, el castigo que obliga a trabajar enfermos y la extorsión de los descuentos a los días de paro son algunas de las herramientas que utiliza Pullaro para castigar a los maestros. En septiembre de 2024, la Legislatura también sancionó una reforma previsional completamente regresiva, que incluyó represión y detenciones.

En general, trabajadores de la Educación denuncian que el año pasado los sueldos perdieron un 6% frente a la inflación y aseguran una baja de 30 puntos desde el inicio de la gestión. En cuanto al último aumento semestral del 9%, representantes docentes señalan que esta suba quedó por debajo del 12% de inflación del período.

En ese marco, sostienen que volverán a la carga con un pedido: la vuelta de la cláusula gatillo. “El Gobierno tiene que empezar a cumplir el contrato electoral del 2023, donde dijo que íbamos a ganarle a la inflación y que íbamos a tener cláusula gatillo. Nada de eso está sucediendo”, afirmó el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, en declaraciones para medios locales.

Por su parte, el titular de SADOP Rosario, Martín Lucero, consideró que el "salariazo" que pregona el Ejecutivo es una percepción alejada de la realidad de las escuelas. "Si hubiera cumplido con la promesa de paritarias libres y cláusula gatillo, no se habrían producido conflictos", lanzó con dureza Lucero.

Con las paritarias municipales bajo conciliación obligatoria hasta este 21 de enero, el gobierno santafesino apuesta a que el Plan Raíz y otros programas educativos sirvan para destrabar el inicio de clases. Sin embargo, la brecha entre los números de Pullaro y los de los sindicatos promete un verano de alta conflictividad.

Crisis laboral: Santa Fe inició el año con casi 4 mil trabajadores de la industria suspendidos

Santa Fe arrancó el año con 3.936 trabajadores suspendidos en 44 empresas, de acuerdo con los registros oficiales del Ministerio de Trabajo. La suspensión funciona como una zona intermedia que, en la práctica cotidiana, implica menos ingresos, menos horas de trabajo y una expectativa abierta que se extiende sin plazos claros. Además, cuando la producción se frena, el efecto se propaga por toda la cadena económica. Más de la mitad de las empresas que aplicaron suspensiones pertenece a la industria metalúrgica.

En total, 26 firmas recurrieron al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el instrumento que habilita acuerdos para reducir jornadas y salarios con el objetivo de sostener la relación laboral. El mecanismo, pensado como excepción, se volvió parte del funcionamiento habitual en un contexto donde la demanda interna no recupera niveles previos y la competencia de productos importados desplaza producción local.

El secretario de Trabajo provincial, Julio Genesini, describió el escenario como "contenido, aunque sin señales de cambio de tendencia en el corto plazo". La referencia histórica ayuda a dimensionar el momento. A mediados de 2024, las suspensiones superaron los 11 mil casos. El número actual es menor, pero la comparación inmediata muestra un deterioro: en noviembre de 2025 había alrededor de 3.400 trabajadores suspendidos y, en pocas semanas, la cifra volvió a crecer.