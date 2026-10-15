Premios Ídolo 2026: nominados y fecha de cuándo son

Los Premios Ídolo se realizan el próximo 28 de octubre en la Usina del Arte de Buenos Aires. Con 29 categorías, se premiará a influencers, artistas, periodistas y famosos de moda, gastronomía, música y el streaming.
La ceremonia será conducida por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rosello, mientras que la alfombra roja estará a cargo de Marta Fort, Juli Poggio y Fede Popgold, quienes entrevistarán a los nominados en la previa a la gala. La transmisión estará a cargo de Streams Telefe y se podrá seguir por diferentes plataformas.
Quiénes son los nominados a los Premios Ídolo: todas las categorías
Los Premios Ídolo tienen 29 categorías, entre ellas está el galardón al "Creador digital del año" cuyos nominados no se conocerán hasta el momento de la gala en vivo. Además, en esta edición, las categorías de "Mejor comunidad", "Ídolo emergente" y "Momento viral" quedarán a cargo del público. Los fans podrán votar en el sitio oficial de los premios a su influencer o momento favorito.
Por categoría, los nominados son:
Viajes
- Agostina Di Stefano (@bonaerense)
- Pía Bottero (@espiaporelmundo)
- Modo Turista (@modoturista)
- Agus López (@pasajeenmano)
- Martina Saravia (@tupisaravia)
Moda
- Lola Latorre (@lolitalatorre)
- Coty Crotto & Maru Gándara (@muymona)
- Rocío Vázquez (@sereinne_)
- Sofía Gonet (@sofiagonet)
- Zaira Nara (@zaira.nara)
- Zuzu Coudeu (@zuzucoudeu)
- Milagros Ad (@miluuad)
Gastronomía
- Ailín Tokman (@ailutokman)
- Gastón Soffritti (@gsoffritti)
- Tefi Russo (@inutilisimas)
- Agus Liporace (@kulinaria.recetas)
- Lucía Scarpa (@luluscarpa)
- Paulina Cocina (@paulinacocina)
- Andrés Simón (@lasrecetasdesimon)
Deportes
- Gero Arias (@geroooo_arias)
- Cristian Grosz (@groszcris)
- Juli Puente (@julieta_puente)
- Lucas Ortega (@lucasgortega)
- Nico Ferrero (@nicoferreroa)
- Sofía Martínez (@nutri.sm)
Podcast
- Ferné con Grego
- Hispa
- La Sesión
- Historia en Podcast
- La Fórmula Podcast
- La Sillita
- Psicología al Desnudo
La gala estará conducida
Lifestyle
- Camila Mayan (@camimayan)
- Delfina Ferro (@delfinaferro)
- Julieta Poggio (@poggiojulieta)
- Santi Talledo (@santitalledo)
- Sofía Gonet (@sofiagonet)
- Sofi Ganuza y Belu Deluca (@tricocoblog)
- Lizardo Ponce (@lizardoponce)
- Sele Mosca (@selemosca)
Beauty
- Belén Garrido (@belugarrido)
- Joaquín Vázquez (@joacovzq)
- Juanita Ramos (@juanitarramos)
- Daniela López (@soydadatina)
- Lu Ballatore (@soylacoloradatrucha)
Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes
- Caro Dubiansky (@carodubi)
- Francisco Castro (@fraancastro_)
- Celeste Giardinelli (@giardinelliceleste)
- Bruno Riboldi (@lajoya.agro)
- Mai Pistiner (@maipistiner)
- Diego Poggi (@poggi)
- Santiago Bilinkis (@s.bilinkis)
- Almendra Veiga (@almendraveiga)
- Carito Muller (Dale Match)
TikToker
- Albere (@albereee_)
- Emma Klass (@emmaaklass)
- Evitta Luna (@evitta_luna)
- Mar Cosca (@maarcosca)
- Carito Muller (@soycaritomuller)
- Valen Rizzuti (@valenrizzuti)
YouTuber
- Agustín Creevy (@agustincreevy)
- Angie Velasco (@angievelasco08)
- Pau Bolzan (@bolzanpaula)
- Ian Lucas (@ianlucas)
- Marti Benza (@martibenza)
- Kuki Agnone (@kuki_youtube)
Ídolo Revelación
- La Agusneta (@agusneta)
- Agustín Creevy (@agustincreevy)
- Evitta Luna (@evitta_luna)
- Marta Fort (@martacfort)
- Teo D'elia (@teodeliaa)
- Valen Rizzuti (@valenrizzuti)
Actualidad
- Camila Ibarbalz (@ahorrandoconcami)
- Cami Valero (@camivalero)
- Fede Bongiorno (@fedeebongiorn0)
- Lara López Calvo (@laralopezcalvo)
- Mica Comunica (@micacomunica_)
- Mujer Financiera (@mujer_financiera)
Streamer
- Mathias “C0ker” Vasile (@c0ker_)
- Davo Xeneize (@davoobj)
- Goncho Banzas (@gonchobanzas)
- Lautaro “La Cobra” Del Campo (@lautarodelcampo)
- Martín “Coscu” Di Salvo (@martinpdisalvo)
- Mernuel (@mernuel_)
Ídolo Futbolero/a
- Ezzequiel (@ezzequiel)
- Gastón Edul (@gastonedul)
- Jero Freixas (@jerofreixas)
- Lautaro “La Cobra” Del Campo (@lautarodelcampo)
- Joaquín Álvarez (@polloalvarez)
- Sofía Martínez (@sofimmartinez)
- Davo Xeneize (@davoobj)
Ídolo Musical
- Milo J
- La T y la M
- Ángela Torres
- Q'Lokura
- Tuli Acosta
- Olivia Wald
Humor y entretenimiento
- Cami Jara (@camijarax)
- El Gordo y El Flako (@elgordoyelflako_)
- Facturita (@facturita.ok)
- Lucho Mellera (@luchomellera)
- Alex Pelao (@pelao.khe)
- Valen Rizzuti (@valenrizzuti)
- Lucas Spadafora (@lucasspadafora)
- Gastón Massa (@gastonmassa)
Reseñas de experiencias gastronómicas
- Buenos Paladares (@buenospaladaires_)
- El Club del Bajón (@clubdelbajon)
- Cool Buenos Aires (@coolbuenosaires)
- Morfando Ando (@cordobagourmet)
- La chica del brunch (@lachicadelbrunch)
- Vivamos BA (@vivamosba)
Canción más viral
- Yakuza – La Joaqui
- Puñaladas – Lauta y Amigo de Artistas
- Soy Favela – La T y la M
- A quién le importa – Luckra y Thalía
Emprendimiento
- Diabla (@betterdiabla)
- Ganga Home (@ganga.home)
- Giga x Spreen (@gigaxspreen)
- Gordis Burger (@gordisburgerok_)
- Mosquiani (@mosquiano.ar)
- Yerba Cósmico (@yerbacosmico)
Contenido Creativo
- Agustín Franzoni (@agufranzoni)
- Belu Lucius (@belulucius)
- Ferbo (@ferminbo)
- Jacinta de Oromí (@jacintadeoromi)
- Matías Jafif (@matiasjafif)
- Michelle Masson (@michemasson)
- Lily Chen (@ohayolily)
- Agus Cabaleiro (@onlinemami)
Health
- Agus Privi (@agusprivii)
- Daniel Troncoso (@dr.danitroncoso)
- Fiorella Vitelli (@fiovitelli)
- Laura Romano (@integralnutricion)
- Simón Scarano (@simon.scarano)
- Jimena Le Bellot (@soymamaypediatra)
Ídolo Automotor
- Aixa Franke (@aixafranke)
- Agustín Marcatili (@barcatini)
- Florencia Andersen (@florenciandersen)
- Iñaki Zugasti (@inaki.zugasti)
- Ale Hartman (@ladyfierros)
- Lucas Abriata (@lucasabriata)
Ídolo Notero/a
- Gaspar Kahan (@gapo_kahan)
- Lizard (@lizard__ok)
- Nicolás Barral (@nico.barral)
- Todo Versus (@todoversus)
- Valen Rizzuti (@valenrizzuti)
- Previate Esta (@previateesta)
- Streamer más viral
- Mathias “C0ker” Vasile (@c0ker_)
- Davo Xeneize (@davoobj)
- Lautaro “La Cobra” Del Campo (@lautarodelcampo)
- Marti Benza (@martibenza)
- Martín Cirio (@martincirio)
- Mernuel (@mernuel_)
Ídolo Celebrity
-
Damián Betular (@dbetular)
-
Jimena Barón (@jmena)
-
Momi Giardina (@momigiardina)
-
Nico Occhiato (@nicoocchiato)
-
Stephanie Demner (@stephaniedemner)
-
Yanina Latorre (@yaninalatorre)
-
Zaira Nara (@zaira.nara)
Ídolo Emergente (Votación del público)
Lucía Baeza (@dulcepink), Agos Reich (@agosreich), Benito SDR (@benitosdr), Agustina Buera (@buera.a), Constanza Chismechian (@conifach), Delfi Peña (@delfinapenia_), Emma Klass (@emmaaklass), Ezequiel Katz (@ezekatz), Facu Tronce (@facutronce), Fran Rizzaro (@franrizzaro), Gaspar Díaz (@gaspardiazzz), Ima Parise (@imaparise), Iñaki Zugasti (@inaki.zugasti), Juani Car (@juanicar), Juli Bianco (@julibianco), Valeria “La Gurisa” Rivas (@la.gurisa_), Diego “La Toba” Navajas (@latobaok), Franco Poggio (@poggiofranco_), Rami Bilbao (@ramibilbao), Santos Canessa (@santoscanessa), Teo Podolsky (@teopodolsky), Santino “Turro” Marziotta (@turro.marzio).
Momento Viral (votación del público)
- Casamiento Margelita – Nadie dice Nada
- Gero Arias noqueando a Viruzz – La Velada
- ¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez? – Paren la Mano
- ¿Así toma agua la Agusneta?
- LUZU VS 412
- ¿Si ponemos una casa solo de milanesas? – Top Globales
- Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo – Sofía Martínez
- Alonso cantando con Yatra en el Movistar Arena
- Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera – Esto es Blender
- Messi prime – Lo del Pollo
- Sofi Gonet tributo a Martitegui – Masterchef
- Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul – Sería Increíble
- Los dos metimos cambios – Masterchef
- Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” – Nadie dice Nada
Mejor comunidad (Categoría nueva / votación del público)
- Azz Stream
- Bondi Live
- Blender
- La Casa Streaming
- La Juntada de los Artistas
- Luzu TV
- Olga
- Somos Gelatina
- Streams Telefe
- Un Poco de Ruido
- Vorterix