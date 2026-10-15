Premios Ídolo 2026: nominados y fecha de cuándo son

Los Premios Ídolo se realizan el próximo 28 de octubre en la Usina del Arte de Buenos Aires. Con 29 categorías, se premiará a influencers, artistas, periodistas y famosos de moda, gastronomía, música y el streaming.

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La ceremonia será conducida por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rosello, mientras que la alfombra roja estará a cargo de Marta Fort, Juli Poggio y Fede Popgold, quienes entrevistarán a los nominados en la previa a la gala. La transmisión estará a cargo de Streams Telefe y se podrá seguir por diferentes plataformas.

Quiénes son los nominados a los Premios Ídolo: todas las categorías

Los Premios Ídolo tienen 29 categorías, entre ellas está el galardón al "Creador digital del año" cuyos nominados no se conocerán hasta el momento de la gala en vivo. Además, en esta edición, las categorías de "Mejor comunidad", "Ídolo emergente" y "Momento viral" quedarán a cargo del público. Los fans podrán votar en el sitio oficial de los premios a su influencer o momento favorito.

Por categoría, los nominados son:

Viajes

Agostina Di Stefano (@bonaerense)

Pía Bottero (@espiaporelmundo)

Modo Turista (@modoturista)

Agus López (@pasajeenmano)

Martina Saravia (@tupisaravia)

Moda

Lola Latorre (@lolitalatorre)

Coty Crotto & Maru Gándara (@muymona)

Rocío Vázquez (@sereinne_)

Sofía Gonet (@sofiagonet)

Zaira Nara (@zaira.nara)

Zuzu Coudeu (@zuzucoudeu)

Milagros Ad (@miluuad)

Gastronomía

Ailín Tokman (@ailutokman)

Gastón Soffritti (@gsoffritti)

Tefi Russo (@inutilisimas)

Agus Liporace (@kulinaria.recetas)

Lucía Scarpa (@luluscarpa)

Paulina Cocina (@paulinacocina)

Andrés Simón (@lasrecetasdesimon)

Deportes

Gero Arias (@geroooo_arias)

Cristian Grosz (@groszcris)

Juli Puente (@julieta_puente)

Lucas Ortega (@lucasgortega)

Nico Ferrero (@nicoferreroa)

Sofía Martínez (@nutri.sm)

Podcast

Ferné con Grego

Hispa

La Sesión

Historia en Podcast

La Fórmula Podcast

La Sillita

Psicología al Desnudo

La gala estará conducida

Lifestyle

Camila Mayan (@camimayan)

Delfina Ferro (@delfinaferro)

Julieta Poggio (@poggiojulieta)

Santi Talledo (@santitalledo)

Sofía Gonet (@sofiagonet)

Sofi Ganuza y Belu Deluca (@tricocoblog)

Lizardo Ponce (@lizardoponce)

Sele Mosca (@selemosca)

Beauty

Belén Garrido (@belugarrido)

Joaquín Vázquez (@joacovzq)

Juanita Ramos (@juanitarramos)

Daniela López (@soydadatina)

Lu Ballatore (@soylacoloradatrucha)

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes

Caro Dubiansky (@carodubi)

Francisco Castro (@fraancastro_)

Celeste Giardinelli (@giardinelliceleste)

Bruno Riboldi (@lajoya.agro)

Mai Pistiner (@maipistiner)

Diego Poggi (@poggi)

Santiago Bilinkis (@s.bilinkis)

Almendra Veiga (@almendraveiga)

Carito Muller (Dale Match)

TikToker

Albere (@albereee_)

Emma Klass (@emmaaklass)

Evitta Luna (@evitta_luna)

Mar Cosca (@maarcosca)

Carito Muller (@soycaritomuller)

Valen Rizzuti (@valenrizzuti)

YouTuber

Agustín Creevy (@agustincreevy)

Angie Velasco (@angievelasco08)

Pau Bolzan (@bolzanpaula)

Ian Lucas (@ianlucas)

Marti Benza (@martibenza)

Kuki Agnone (@kuki_youtube)

Ídolo Revelación

La Agusneta (@agusneta)

Agustín Creevy (@agustincreevy)

Evitta Luna (@evitta_luna)

Marta Fort (@martacfort)

Teo D'elia (@teodeliaa)

Valen Rizzuti (@valenrizzuti)

Actualidad

Camila Ibarbalz (@ahorrandoconcami)

Cami Valero (@camivalero)

Fede Bongiorno (@fedeebongiorn0)

Lara López Calvo (@laralopezcalvo)

Mica Comunica (@micacomunica_)

Mujer Financiera (@mujer_financiera)

Streamer

Mathias “C0ker” Vasile (@c0ker_)

Davo Xeneize (@davoobj)

Goncho Banzas (@gonchobanzas)

Lautaro “La Cobra” Del Campo (@lautarodelcampo)

Martín “Coscu” Di Salvo (@martinpdisalvo)

Mernuel (@mernuel_)

Ídolo Futbolero/a

Ezzequiel (@ezzequiel)

Gastón Edul (@gastonedul)

Jero Freixas (@jerofreixas)

Lautaro “La Cobra” Del Campo (@lautarodelcampo)

Joaquín Álvarez (@polloalvarez)

Sofía Martínez (@sofimmartinez)

Davo Xeneize (@davoobj)

Ídolo Musical

Milo J

La T y la M

Ángela Torres

Q'Lokura

Tuli Acosta

Olivia Wald

Humor y entretenimiento

Cami Jara (@camijarax)

El Gordo y El Flako (@elgordoyelflako_)

Facturita (@facturita.ok)

Lucho Mellera (@luchomellera)

Alex Pelao (@pelao.khe)

Valen Rizzuti (@valenrizzuti)

Lucas Spadafora (@lucasspadafora)

Gastón Massa (@gastonmassa)

Reseñas de experiencias gastronómicas

Buenos Paladares (@buenospaladaires_)

El Club del Bajón (@clubdelbajon)

Cool Buenos Aires (@coolbuenosaires)

Morfando Ando (@cordobagourmet)

La chica del brunch (@lachicadelbrunch)

Vivamos BA (@vivamosba)

Canción más viral

Yakuza – La Joaqui

Puñaladas – Lauta y Amigo de Artistas

Soy Favela – La T y la M

A quién le importa – Luckra y Thalía

Emprendimiento

Diabla (@betterdiabla)

Ganga Home (@ganga.home)

Giga x Spreen (@gigaxspreen)

Gordis Burger (@gordisburgerok_)

Mosquiani (@mosquiano.ar)

Yerba Cósmico (@yerbacosmico)

Contenido Creativo

Agustín Franzoni (@agufranzoni)

Belu Lucius (@belulucius)

Ferbo (@ferminbo)

Jacinta de Oromí (@jacintadeoromi)

Matías Jafif (@matiasjafif)

Michelle Masson (@michemasson)

Lily Chen (@ohayolily)

Agus Cabaleiro (@onlinemami)

Health

Agus Privi (@agusprivii)

Daniel Troncoso (@dr.danitroncoso)

Fiorella Vitelli (@fiovitelli)

Laura Romano (@integralnutricion)

Simón Scarano (@simon.scarano)

Jimena Le Bellot (@soymamaypediatra)

Ídolo Automotor

Aixa Franke (@aixafranke)

Agustín Marcatili (@barcatini)

Florencia Andersen (@florenciandersen)

Iñaki Zugasti (@inaki.zugasti)

Ale Hartman (@ladyfierros)

Lucas Abriata (@lucasabriata)

Ídolo Notero/a

Gaspar Kahan (@gapo_kahan)

Lizard (@lizard__ok)

Nicolás Barral (@nico.barral)

Todo Versus (@todoversus)

Valen Rizzuti (@valenrizzuti)

Previate Esta (@previateesta)

Streamer más viral

Mathias “C0ker” Vasile (@c0ker_)

Davo Xeneize (@davoobj)

Lautaro “La Cobra” Del Campo (@lautarodelcampo)

Marti Benza (@martibenza)

Martín Cirio (@martincirio)

Mernuel (@mernuel_)

Ídolo Celebrity

Damián Betular (@dbetular)

Jimena Barón (@jmena)

Momi Giardina (@momigiardina)

Nico Occhiato (@nicoocchiato)

Stephanie Demner (@stephaniedemner)

Yanina Latorre (@yaninalatorre)

Zaira Nara (@zaira.nara)

Ídolo Emergente (Votación del público)

Lucía Baeza (@dulcepink), Agos Reich (@agosreich), Benito SDR (@benitosdr), Agustina Buera (@buera.a), Constanza Chismechian (@conifach), Delfi Peña (@delfinapenia_), Emma Klass (@emmaaklass), Ezequiel Katz (@ezekatz), Facu Tronce (@facutronce), Fran Rizzaro (@franrizzaro), Gaspar Díaz (@gaspardiazzz), Ima Parise (@imaparise), Iñaki Zugasti (@inaki.zugasti), Juani Car (@juanicar), Juli Bianco (@julibianco), Valeria “La Gurisa” Rivas (@la.gurisa_), Diego “La Toba” Navajas (@latobaok), Franco Poggio (@poggiofranco_), Rami Bilbao (@ramibilbao), Santos Canessa (@santoscanessa), Teo Podolsky (@teopodolsky), Santino “Turro” Marziotta (@turro.marzio).

Momento Viral (votación del público)

Casamiento Margelita – Nadie dice Nada

Gero Arias noqueando a Viruzz – La Velada

¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez? – Paren la Mano

¿Así toma agua la Agusneta?

LUZU VS 412

¿Si ponemos una casa solo de milanesas? – Top Globales

Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo – Sofía Martínez

Alonso cantando con Yatra en el Movistar Arena

Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera – Esto es Blender

Messi prime – Lo del Pollo

Sofi Gonet tributo a Martitegui – Masterchef

Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul – Sería Increíble

Los dos metimos cambios – Masterchef

Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” – Nadie dice Nada

Mejor comunidad (Categoría nueva / votación del público)