La Reini rompió el silencio y habló de su acosador que amenazó a Homero Pettinato en vivo: "Hace diez años..."

La agenda mediática en el mundo del espectáculo quedó marcada este lunes por la amenaza que le hicieron en vivo a Homero Pettinato en Olga. Según se pudo saber, el perpetrador fue un hombre obsesionado con Sofi "La Reini" Gonet que se hace llamar Hernán Bloquero en redes socales, quien hizo acto de presencia en la esquina de Olga y desde el exterior se paseó el índice por el cuello mirando a los ojos al conductor.

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Es por ello que desde SQP decidieron entrevistar a La Reini mediante un móvil, para que dé su parecer respecto a lo ocurrido y explique lo que sabe sobre el acosador, quien dio cuenta numerosas veces de su devoción a la influencer con varios tatuajes en su honor.

¿Qué dijo La Reini sobre el hombre que amenazó a Homero Pettinato?

En primera medida, manifestó que vio lo que pasó y le resultó "horrible", aclarando luego: "De más está decir que con Homero, más allá de todo, está todo bien y no quiero que le pase nada. Me asusté un montón". Además, expuso: "Es una persona que a mí me viene acosando ya hace diez años".

"¿Diez años?", exclamaron sorprendidos desde el estudio. "Si, desde cuando subía videos y no me conocía nadie. Hace 10 años vivo con este chabón todos los días mandándome mensajes las 24 horas del día. No hay momento en el que yo agarre el celular y no tenga un mensaje de esta persona, todos los días del año hace diez años, siempre por redes", añadió. Respecto de si alguna vez lo hizo público, recordó: "La única vez que yo me animé a contar algo fue en historias, muy al principio, conté que él me hacía brujerías. Tenía un santuario con fotos mías. Cuando lo conté en historias ahí me empezó a amenazar, me mandaba calaveras por fotos, cruces. Desde ahí, cada pareja que tuve obviamente la amenazó y conmigo construyó una relación parasocial donde yo no sé si soy su mujer o qué...".

"Nunca hice nada porque, es una paja decirlo, pero estoy acostumbrada a encontrarme con mensajes así. Me pasa muy seguido. Este es el caso más extremo, pero me pasa de salir a la calle y tener esos siempre ahí esperando", agregó. A esto, Yanina Latorre opinó: "Bueno, eso nos pasa a todos, gente que va a la puerta del canal a buscarte. Pero diez años acosándote...". "Yo lo bloqueo siempre y nunca se había apersonado. Esto marca un precedente de que es capaz de hacer más cosas y a mí me da miedo, tengo que intensificar todas las medidas de seguridad para yo, Homero o quien sea. Pero la Justicia no hace nada, en su momento denuncié a un vecino que me había amenazado de muerte a mí y me tuve que mudar yo porque dos veces fui a la Policía y no hicieron nada. Son medidas que tengo que tomar yo, más que otra persona", concluyó.