Llega la 3° edición de los Premios ÍDOLO: fecha de cuándo es

Los Premios Ídolo son un certamen relevante de la industria del entretenimiento digital. Un evento que confirmó oficialmente la realización de su tercera edición en este 2026. Tras consolidar un impacto masivo durante el año anterior, donde alcanzaron mucha audiencia en televisión abierta y redes sociales, la gala que rinde homenaje a los creadores de contenido, streamers y referentes de las plataformas virtuales volverá a reunir a las principales figuras del ecosistema creativo local para celebrar el talento.

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¿Qué son los Premios Ídolo y cuándo y dónde se realizarán?

Creados originalmente en España en 2022 por iniciativa de la influencer Aida Domènech (Dulceida), los Premios Ídolo surgieron para profesionalizar el trabajo en redes sociales y visibilizar su impacto económico y cultural. Argentina se convirtió en la primera sede internacional del formato, cuya gala cuenta nuevamente con la producción integral y licencia de Di Raimondo Agency, anticipando un concepto visual que renovará la imagen de la marca.

La tercera edición se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca (Agustín R. Caffarena y Pedro de Mendoza). El encuentro se desarrollará en el marco de Tecweek 2026, la iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires que reúne a los principales actores de la innovación, la tecnología y las industrias creativas.

Ganadores de "Premios Ídolo" en la edición 2025. (Crédito de foto: Premios Ídolo)

El recorrido de las ediciones anteriores

El certamen debutó localmente en 2024 junto a Luzu TV y en 2025 dio el salto a Telefe, afirmándose con una audiencia masiva. Aquella segunda entrega fue un fenómeno grande que lideró la televisión abierta con 6.3 puntos de rating y un 41.5% de share en su franja horaria. Además, superó los 3.2 millones de espectadores en diferentes plataformas y acumuló más de 44.4 millones de minutos vistos en vivo, consolidando a la entrega de premios como un gran evento digital.

La ceremonia dejó momentos memorables en la memoria. El hito más viral fue la emotiva dedicatoria del streamer Davo Xeneize a su madre, generando más de 3.2 millones de reproducciones y un 78% de sentimiento positivo. Asimismo, el premio mayor a Creador Digital del Año quedó en manos del dúo Mernosketti, quienes celebraron con humor en el escenario. La música completó la noche con un show en vivo de Yami Safdie y la actuación de Roze interpretando Tu Jardín con Enanitos, coronada como la canción más viral del certamen.