TikTok hizo una nueva edición de los Ad Awards Argentina y reconoció a lo mejor de la plataforma

El Centro Costa Salguero fue escenario este jueves de la segunda edición de los TikTok Ad Awards Argentina, una cita concebida para reconocer el trabajo de marcas, agencias y creativos que supieron capitalizar los códigos y las herramientas de la plataforma para entablar un vínculo directo con sus audiencias.

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En esta entrega, la convocatoria alcanzó los 163 casos presentados por 55 marcas y 20 agencias. El proceso de selección estuvo en manos de un jurado compuesto por 52 profesionales, quienes revisaron 483 piezas audiovisuales para definir finalmente a los 40 finalistas distribuidos en ocho categorías.

El certamen busca premiar aquellas estrategias concebidas de forma nativa para la red social, capaces de sumarse de modo orgánico a las conversaciones vigentes, colaborar con creadores de contenido y convertir ese impacto en resultados concretos para los anunciantes. La conducción del evento estuvo a cargo de Diego Leuco y congregó a figuras clave del sector publicitario, representantes de empresas y realizadores.

Respecto a la consolidación de esta propuesta, la gerenta general para el sur de Latinoamérica y Miami de la compañía, Astrid Mirkin, analizó el crecimiento de la iniciativa: "La primera edición nos permitió mostrar el talento que ya existía en Argentina. Esta segunda edición nos encuentra con un ecosistema más maduro. Los Ad Awards no son solamente una premiación: son una foto de cómo está evolucionando la creatividad y el negocio en TikTok".

TikTok.

Las premiaciones de los Ad Awards

Born to Perform – Mejor Campaña de Performance

Oro: Uber + OMD + Monks – Uber Línea U

Plata: PepsiCo + UM + Rufus Social – Fernet Black

Bronce: Pedidos Ya + GUT / Videption – Pedidos Ya Diciembre

But First, TikTok – Mejor Campaña TikTok First

Oro: PepsiCo / Rockstar + UM + Springtime – Influencers del Laburo

Plata: Mondelez / Beldent + Spark Publicis Groupe + Digitas Argentina – Beldent Masticlass

Bronce: L'Oréal / L'Oréal Paris + Publicis Groupe + Wild Fi – El Mantra de La Reini

Feat. Creadores – Mejor Colaboración con Creadores

Oro: Unilever / AXE + Initiative + CATCH – Olé de Lujo

Plata: L'Oréal / L'Oréal Paris + Publicis Groupe + Wild Fi – El Mantra de La Reini

Bronce: Naranja X + Rufus Social – Palo X Palo

Lo Vi en TikTok – Mejor Uso de la Relevancia Cultural de TikTok

Oro: Magistral + Super + Xónica – Cuando la Realidad Supera al Marketing

Plata: Natura Argentina + Havas + SAMY – #GorraGate

Bronce: Netflix + Dentsu + Monks – Little Charles

Ready to Launch – Mejor Campaña de Lanzamiento

Oro: Uber + OMD + Monks – Uber Línea U

Oro: L'Oréal / Kérastase + Publicis Groupe + Wild Fi – Vlog Trip: Kérastase vs. El Frizz

Plata: Flow + Beyond Media Agency + Winclap – Yiya Murano

Bronce: Unilever / Comfort + Initiative + CATCH – El Secreto Más Perfumado de la Realeza

Me Comí un Comercial – Mejor Creatividad Orgánica

Oro: PepsiCo / Rockstar + UM + Springtime – Influencers del Laburo

Plata: Fernet 1882 + OSA One Step Ahead + Astillero – Fernet 1882 Pomélico

Bronce: L'Oréal / CeraVe + Publicis Groupe + Wild Fi – Alerta Volada

Lo Veo, Lo Quiero – Mejor Campaña Promocional

Oro: L'Oréal / CeraVe + Publicis Groupe + Wild Fi – Descuentos Que No Son Joda

Plata: Naranja X + Rufus Social – Suscripciones

Bronce: MODO + OSA One Step Ahead – MODO Hot Sale

Power to the People – Mejor Campaña de Engagement con la Comunidad