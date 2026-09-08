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TikTok hizo una nueva edición de los Ad Awards Argentina y reconoció a lo mejor de la plataforma

Los TikTok Ad Awards Argentina celebraron su segunda edición en el Centro Costa Salguero para distinguir las estrategias publicitarias más innovadoras de marcas, agencias y realizadores del ámbito local. Con la conducción de Diego Leuco y más de un centenar de proyectos presentados, el certamen puso el foco en las iniciativas nativas capaces de potenciar el lenguaje de la plataforma y conectar de forma genuina con las comunidades.

08 de septiembre, 2026 | 15.24
TikTok

El Centro Costa Salguero fue escenario este jueves de la segunda edición de los TikTok Ad Awards Argentina, una cita concebida para reconocer el trabajo de marcas, agencias y creativos que supieron capitalizar los códigos y las herramientas de la plataforma para entablar un vínculo directo con sus audiencias.

En esta entrega, la convocatoria alcanzó los 163 casos presentados por 55 marcas y 20 agencias. El proceso de selección estuvo en manos de un jurado compuesto por 52 profesionales, quienes revisaron 483 piezas audiovisuales para definir finalmente a los 40 finalistas distribuidos en ocho categorías.

El certamen busca premiar aquellas estrategias concebidas de forma nativa para la red social, capaces de sumarse de modo orgánico a las conversaciones vigentes, colaborar con creadores de contenido y convertir ese impacto en resultados concretos para los anunciantes. La conducción del evento estuvo a cargo de Diego Leuco y congregó a figuras clave del sector publicitario, representantes de empresas y realizadores.

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Respecto a la consolidación de esta propuesta, la gerenta general para el sur de Latinoamérica y Miami de la compañía, Astrid Mirkin, analizó el crecimiento de la iniciativa: "La primera edición nos permitió mostrar el talento que ya existía en Argentina. Esta segunda edición nos encuentra con un ecosistema más maduro. Los Ad Awards no son solamente una premiación: son una foto de cómo está evolucionando la creatividad y el negocio en TikTok".

TikTok.

Las premiaciones de los Ad Awards

Born to Perform – Mejor Campaña de Performance

  • Oro: Uber + OMD + Monks – Uber Línea U

  • Plata: PepsiCo + UM + Rufus Social – Fernet Black

  • Bronce: Pedidos Ya + GUT / Videption – Pedidos Ya Diciembre

But First, TikTok – Mejor Campaña TikTok First

  • Oro: PepsiCo / Rockstar + UM + Springtime – Influencers del Laburo

  • Plata: Mondelez / Beldent + Spark Publicis Groupe + Digitas Argentina – Beldent Masticlass

  • Bronce: L'Oréal / L'Oréal Paris + Publicis Groupe + Wild Fi – El Mantra de La Reini

Feat. Creadores – Mejor Colaboración con Creadores

  • Oro: Unilever / AXE + Initiative + CATCH – Olé de Lujo

  • Plata: L'Oréal / L'Oréal Paris + Publicis Groupe + Wild Fi – El Mantra de La Reini

  • Bronce: Naranja X + Rufus Social – Palo X Palo

Lo Vi en TikTok – Mejor Uso de la Relevancia Cultural de TikTok

  • Oro: Magistral + Super + Xónica – Cuando la Realidad Supera al Marketing

  • Plata: Natura Argentina + Havas + SAMY – #GorraGate

  • Bronce: Netflix + Dentsu + Monks – Little Charles

Ready to Launch – Mejor Campaña de Lanzamiento

  • Oro: Uber + OMD + Monks – Uber Línea U

  • Oro: L'Oréal / Kérastase + Publicis Groupe + Wild Fi – Vlog Trip: Kérastase vs. El Frizz

  • Plata: Flow + Beyond Media Agency + Winclap – Yiya Murano

  • Bronce: Unilever / Comfort + Initiative + CATCH – El Secreto Más Perfumado de la Realeza

Me Comí un Comercial – Mejor Creatividad Orgánica

  • Oro: PepsiCo / Rockstar + UM + Springtime – Influencers del Laburo

  • Plata: Fernet 1882 + OSA One Step Ahead + Astillero – Fernet 1882 Pomélico

  • Bronce: L'Oréal / CeraVe + Publicis Groupe + Wild Fi – Alerta Volada

Lo Veo, Lo Quiero – Mejor Campaña Promocional

  • Oro: L'Oréal / CeraVe + Publicis Groupe + Wild Fi – Descuentos Que No Son Joda

  • Plata: Naranja X + Rufus Social – Suscripciones

  • Bronce: MODO + OSA One Step Ahead – MODO Hot Sale

Power to the People – Mejor Campaña de Engagement con la Comunidad

  • Oro: PepsiCo + UM + Rufus Social – Fernet Black

  • Plata: Mercado Pago + ZetaBé + Monks – Teens 2

  • Bronce: Unilever / Knorr + Initiative + CATCH – #CocinarGarpa

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