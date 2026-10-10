Tenso momento en MasterChef: Grego Rosello intentó levantarse a Wanda Nara y ella lo frenó al instante

Grego Rosello volvió a ser protagonista de un divertido cruce con Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Telefe). En la gala de última chance, el humorista intentó pedirle el contacto a la conductora y ella lo frenó al instante, aunque el intercambio no terminó ahí.

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Wanda, en personaje de azafata

La escena ocurrió cuando la conductora se puso en la piel de una azafata y recorrió las estaciones de cocina para interactuar con los participantes. Al llegar al lugar de Grego, le preguntó con total naturalidad: "¿Pollo o pasta?". El humorista eligió la pasta, pero no se quedó ahí.

Grego Rosello ha intentado varias veces salir con Wanda Nara.

El intento y el freno

Aprovechando el momento, Rosello redobló la apuesta con una pregunta que sorprendió a todos: "¿Y tu WhatsApp?". Wanda, sin salirse del personaje, le marcó el límite de inmediato: "Estoy trabajando". Él intentó salir del paso con un "disculpame", mientras alrededor se escuchaban reacciones y hasta la palabra "desubicado".

Lejos de dejar pasar el episodio, la conductora recogió el guante minutos más tarde. Mientras amasaba para avanzar con su preparación, lanzó una frase con doble sentido que parecía tener destinatario: "No hay nada más hot que un hombre amasando". Grego, concentrado en su plato y algo nervioso, quedó desorientado y respondió, entre risas, con un breve "qué bueno".

Una masa aprobada y una invitación

El participante recuperó la confianza cuando el jurado dio el visto bueno a la masa que preparó para sus pastas. Con el panorama más despejado, volvió a la carga con una invitación a la conductora: "¿Venís? Si llego a mejorar la pasta y está perfecta, ¿venís a mi casa a comer?". La escena terminó entre risas.

Un ida y vuelta que ya es costumbre

Desde que arrancó el reality, Rosello aprovecha cada oportunidad para piropear a Wanda y regalar alguna ocurrencia frente a las cámaras. Esos cruces se transformaron en uno de los condimentos más comentados del certamen, que sigue su camino con participantes que combinan humor y exigencia en la cocina.