El infalible método que utilizó Wanda Nara para bajar 7 kilos en 3 semanas

Wanda Nara sorprendió al mostrar su cambio físico tras haber aumentado 10 kilos para interpretar a su personaje en la película ¿Querés ser mi hijo? Luego de finalizar el rodaje, Mariano de la Canal aseguró que la conductora se habría sometido a una dieta estricta con el objetivo de regresar a su peso habitual.

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Anteriormente, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) había hablado sobre la experiencia de darle vida a un personaje complejo y contó cómo se preparó para el papel. En ese marco, expresó: “Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho. Pero lo que más me cautivó es el grupo humano que integra este proyecto”.

Sin embargo, hace tan solo unos días, su amigo Kennys Palacios publicó un video que llamó la atención de sus seguidores, ya que permitió ver la renovada figura de Wanda. Durante la grabación, su estilista personal se mostró sorprendido por el cambio físico de la mediática y le dedicó un elogio: “Yo no lo puedo creer. La dejé de ver por dos meses y sos otra. Mirá lo que es, chicos, es una muñeca”.

Tras este hecho, Mariano de la Canal reveló en LAM (América TV) el método que utilizó Wanda Nara para bajar 7 kilos en tres semanas: "Ella tuvo un sacrificio muy grande para hacer este papel. No solamente en lo interpretativo, sino que tuvo que engordar 10 kilos. Se puede ver en las stories. Ahora está impecable, divina, con la cinturita de avispa. Todo lo que quiere, lo consigue". Asimismo, aseguró que la conductora llevó a cabo la dieta de las Kardashian, que se basa en tener personal trainer y cocinero privado.

Wanda Nara debuta en el cine con ¿Querés ser mi hijo?

Wanda Nara protagoniza ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica que marca su debut como protagonista en la pantalla grande. La película está dirigida por Hernán Guerschuny y es una adaptación argentina de una producción mexicana estrenada en el año 2023. En el elenco también participan Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López. El estreno en los cines argentinos está previsto para el 22 de octubre de este año.

En la película, Wanda interpreta a Lucía, una mujer de 42 años que descubre que su pareja, con quien llevaba 15 años, le es infiel. Tras esa situación, debe reorganizar su vida personal y laboral. Para conseguir una oportunidad de trabajo, le pide a su vecino Javier, de 23 años y encarnado por Bernasconi, que finja ser su hijo. Sin embargo, el acuerdo da lugar a una relación romántica entre ambos.