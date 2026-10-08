Wanda Nara en su debut en el cine, con ¿Querés ser mi hijo?

"Si cerrás los ojos, no decís que es Wanda la que actúa", afirma Wanda Nara desde un estudio de Telefe, en una entrevista con El Destape faltando pocos días para el estreno de ¿Querés ser mi hijo? La película -que es una remake de un filme mexicano y fue dirigida por Hernán Guerschuny- marcará el debut en la pantalla grande de la conductora y empresaria.

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En la comedia romántica, Wanda interpreta a Lucía, una mujer conformista que descubre que su marido le es infiel y, con el corazón roto, decide empezar de cero y perseguir el trabajo de sus sueños. Para conseguirlo decide mentir en su entrevista laboral: asegura ser una mujer de familia y tener un hijo de 22 años. En la búsqueda por un hombre que sostenga su mentira conoce a Javier (Agustín Bernasconi), su vecino, a quien le propone hacerse pasar por su hijo a cambio de organizar todas las fiestas que sea.

Con excelente timing para la comedia, Guerschuny dirige la sorpresa de la primavera: una película que no tiene nada que envidiarle a los actuales tanques de la comedia romántica y de enredos norteamericana. En diálogo con El Destape, Wanda Nara presenta el filme y reflexiona sobre su presente y sus ganas de seguir creciendo como actriz.

En la película Lucía, tu personaje, se enamora de un hombre 20 años menor. ¿Algo de su situación te hizo pensar que eso podría pasarte a vos?

- Me sucedió. Pasé por esa situación y por eso pude entender tan bien al personaje y todo lo que le pasa y lo que siente. No sé si es algo que harán las actrices o no, pero obviamente llevé la historia de Lucía a mi vida personal, a mi recorrido, mis miedos, el qué dirán y los comentarios de quienes te señalan por ser una mujer que sale con hombres más jóvenes. En cambio, cuando es un varón el que sale con una chica más joven, ese juzgamiento deja de estar.

¿Te molesta que los programas de espectáculos solo te vean desde un costado escandaloso?

- No, no me molesta. La verdad es que ya me acostumbré y siento que el precio de la fama y de ser quien soy conlleva eso.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en ¿Querés ser mi hijo?

¿Creés que con tu debut como actriz de cine esto va a cambiar?

- Ojalá, porque me gustaría seguir desafiándome a salir de mi zona de confort y a seguir aprendiendo. Me nutro cuando estoy en constante dificultad, atravesando cosas que me hagan llegar a una presión máxima. Sucede que estoy más acostumbrada a lo que me queda más fácil, ya que tengo la suerte de poder elegir, pero quiero crecer. Hacer comedia me gustó, es un género en el que me siento bien, pero me gustaría seguir explorando.

La película tiene una escena difícil: un desnudo y una relación sexual. ¿Cómo trabajaste la química con tu compañero?

- La escena de sexo me costó mucho... Agustín (Bernasconi) es un chico más joven, tiene el cuerpo todo tallado y a mí me daba vergüenza (se ríe). Agustín me contuvo mucho y me cuidó. Hoy lo pienso y creo que fluimos bien.

¿Sos cinéfila?

- Sí. Me gustan las películas populares, soy muy fan de Esperando la carroza, que la vi 700 veces y cada vez que vuelvo a ella me río de algo nuevo o mil veces del mismo chiste.

En varios capítulos de MasterChef Celebrity revelaste que jugadores de la Selección Argentina ven el programa.

- Sí.

Messi se retiró de la Selección. ¿Te gustaría tenerlo de invitado o de participante?, ¿lo ves como algo posible?

- ¡Me encantaría! Sé que nos ven mucho los jugadores en el exterior y la verdad es que tienen mucho tiempo libre los deportistas... estaría bueno que también vengan a ver la peli (se ríe).

¿Querés ser mi hijo? se estrena en salas de cine de Argentina el 22 de octubre.