¿Por qué solo una de cada diez parejas llega a celebrar sus bodas de oro?

Alcanzar las bodas de oro, es decir, celebrar 50 años de relación, es un hito que pocas parejas logran. Mantener un vínculo sentimental estable durante tanto tiempo implica atravesar grandes cambios personales, laborales y familiares, así como afrontar la inevitable pérdida de la intensidad inicial que caracteriza los primeros años.

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En España, por ejemplo, se registraron 80.785 divorcios durante 2025, y los matrimonios que terminaron ese año habían durado en promedio 16,4 años, muy lejos de la media necesaria para llegar a las bodas de oro. Esto refleja la dificultad que enfrentan muchas parejas para sostener una relación a largo plazo.

El psicólogo clínico y sexólogo Antoni Bolinches, fundador del instituto psicológico que lleva su nombre, analizó este fenómeno en una entrevista para El matí de Ràdio 4. Según él, la edad en la que se inicia una relación tiene un impacto significativo en su duración.

“Solo el 10% de las relaciones que comienzan a los 20 llega a celebrar las bodas de oro. Una de cada diez”, afirmó Bolinches. Esto se debe a que las parejas jóvenes deben afrontar una etapa de cambios personales muy profundos, en la que ambos todavía están definiendo quiénes son y cuáles son sus prioridades.

Empezar una relación en la juventud implica compartir un camino de medio siglo donde las expectativas, las prioridades y la visión de la vida en común pueden variar mucho. Así, no solo es difícil mantener el vínculo, sino también lograr que ambos evolucionen de forma compatible.

Solo el 10% de las relaciones que empiezan a los 20 llega.

Por otro lado, las parejas que comienzan sus relaciones en edades más avanzadas, entre los 40 y 50 años, tienen más posibilidades de mantener su vínculo durante toda la vida, aunque ese tiempo será menor. “Las relaciones de segunda o tercera generación pueden durar toda la vida, pero ya es media vida”, explicó el especialista.

El enamoramiento inicial, con su intensidad característica, dura apenas dos o tres años y no es suficiente para sostener una relación a largo plazo. Luego comienza una etapa clave para la continuidad del vínculo, que dependerá de cómo se construya la convivencia y de la capacidad para adaptarse a las necesidades mutuas.

En este sentido, Bolinches señaló que “si se fortalece, puede durar toda la vida”. Pero la convivencia también puede desgastar la relación, ya que la habituación hace que las cualidades positivas se vuelvan cotidianas y pierdan peso, mientras que las conductas molestas se vuelven más evidentes con el tiempo.

El psicólogo ejemplificó esta situación: “Tú eres muy simpático, pero tu mujer dentro de diez años te dirá que eres un poco alocado o un superficial”. Además, advirtió que “a las cosas malas, la pareja no se habitúa”, por lo que los pequeños defectos pueden convertirse en fuentes de conflicto con el paso de los años.

El enamoramiento inicial dura apenas dos o tres años.

Para que una pareja que comenzó joven logre llegar a las bodas de oro, es fundamental que sus integrantes cambien juntos y mantengan viva la relación más allá de la rutina. El desafío está en acompañarse durante los cambios personales y evitar que la convivencia desgaste lo positivo.