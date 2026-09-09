La psicología revela que quienes tienen entre 55 y 75 años suelen darle una importancia especial al esfuerzo sostenido, algo que los distingue de otras generaciones. Este grupo incluye a muchos baby boomers y a la generación X temprana, quienes compartieron vivencias culturales que moldearon sus actitudes y creencias.

{{{htmlAmp}}}

Una diferencia clave de esta franja etaria es cómo perciben el cambio. Crecieron en un mundo donde las transformaciones, aunque relevantes, se daban de manera pausada. Por ejemplo, los avances tecnológicos, las modificaciones en el mercado laboral y las normas sociales evolucionaban durante largos períodos, no en cuestión de meses ni semanas.

¿Cómo reaccionan los baby boomers a las nuevas tecnologías e IA?

Actualmente, estas personas enfrentan cambios continuos, desde las nuevas plataformas digitales hasta la inteligencia artificial y las dinámicas culturales aceleradas. No es raro que experimenten inicialmente fatiga o desconfianza ante estas novedades.

Sin embargo, lo que más las caracteriza es su énfasis en el valor del esfuerzo prolongado. Según la psicología, muchos han comprobado que los logros más significativos en sus vidas, como formar una familia o alcanzar estabilidad económica, demandaron paciencia, perseverancia y tiempo.

Estas experiencias moldearon creencias que vinculan el trabajo constante con el compromiso, la responsabilidad y el éxito. En ese sentido, puede surgir cierta incomprensión con generaciones más jóvenes respecto a qué significa 'merecer' una oportunidad.

¿Por qué la generación X y los baby boomers valoran las jerarquías y las reglas?

Otra particularidad común en este grupo es la percepción hacia la autoridad. Crecieron en épocas donde las instituciones tenían un rol jerárquico más marcado y, por eso, suelen sentirse más cómodos con estructuras claras y reglas definidas. En contraste, generaciones posteriores tienden a cuestionar esas figuras y normas.

Crecieron en un mundo donde los cambios eran lentos y pausados.

Consejos para conectar y entender a las personas de esta generación

Si querés entender mejor a alguien de esta franja etaria, lo primero es reconocer su historia y valorar su perspectiva del esfuerzo. Evitá minimizar sus experiencias o tratar sus desconfianzas como simple terquedad. Ellos vivieron décadas donde la paciencia era la moneda de cambio para alcanzar cualquier meta importante.

Cuando compartas novedades tecnológicas o cambios culturales, hacelo con calma y sin apurarlos. No des por sentado que van a entender una app o una plataforma digital al primer intento. Tomate el tiempo para explicar los beneficios de manera clara y mostrales cómo esas herramientas pueden facilitarles la vida, no complicarla.

También es clave respetar su visión de la autoridad y las jerarquías. No intentes imponer estructuras flexibles o informales de golpe; proponé cambios gradualmente y explicá las razones detrás de cada modificación. Si te encontrás del otro lado, siendo parte de esta generación, reconocé que tu experiencia es un activo invaluable.