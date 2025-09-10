Habló un alumno que presenció los disparos de la nena armada en Mendoza: "Le apuntó a compañeros míos"

Esta madrugada, en la localidad mendocina de La Paz, una joven de 14 años llevó un arma de fuego a su escuela y efectuó varios disparos. La escuela pudo ser eficazmente evacuada y no se reportaron heridos. En este marco, varios compañeros de la niña dieron testimonio a los medios de prensa.

Uno de los testimonios más impactantes lo dio un alumno del colegio, quien relató la secuencia: "Salí de la dirección y estaba ella con el arma y cuando escucho el disparo, escucho 5. Le apuntó a compañeros míos. Al rato que se escuchan los tiros entra la policía y dicen que evacuemos la escuela."

El joven también dio información sobre la personalidad de la niña: "No era conflictiva, era calladita, todos dicen que le hacían bullying. Era calladita, tranquila, no buscaba problema con nadie."

El niño, a quien se le resguarda su identidad, asegura haber escuchado cinco disparos y brindó información sobre lo sucedido: "Hasta donde yo sé le habían pedido que entregara el arma pero nunca la entregó", dijo el joven.

El estudiante también informó sobre la posible motivación de la niña que podría radicar de un conflicto con una docente: "Se hablaba de un problema con una profesora que la había desaprobado, una profe de matemática"

En cuanto a la reacción durante la crisis, el niño contó su accionar: "Yo me atrincheré, puse dos mesas, dos sillas y me acosté ahí". Sin embargo, el joven aseguró que la niña no hizo nada porque "estaba buscando a la profesora".

A su vez, el alumno se tomó un tiempo para contar el protocolo de evacuación que llevaron a cabo "A todos nos llevaron al hospital por si había alguno con nervios o algo así, una de mis compañeras tuvo un ataque de nervios", afirmó.

El operativo policial para detener a la niña

En los videos que se viralizaron en los últimos minutos, se puede ver el accionar de la policía para lograr que la joven decline en su accionar.

"Dejala el arma un minuto en el piso, así podemos hablar. Dejala en el piso... Nos está tirando, ¡no, corazón no! ¡Déjenla, déjenla, no se hagan ver!", se escucha a los efectivos mientras corren y hablan con la adolescente.

Posteriormente al desesperado pedido de los efectivos policiales, se escucha un disparo y corridas.

Actualmente la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, se encuentra a cargo de la situación.