Encontraron sana y salva a la adolescente de 15 años que estaba desaparecida y detuvieron a su novio

Este lunes la Policía ubicó en Plaza Miserere a A., una adolescente de 15 años, que era intensamente buscada por su familia desde el lunes 20 de octubre. La joven se encontraba en buen estado de salud, acompañada de su presunto novio Matías Sebastián Pajón, de 23 años.

La denuncia por "averiguación de paradero" la realizaron sus padres la semana pasada en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, luego de no poder comunicarse con su hija.

Encontraron a A., la adolescente de 15 años que estaba desaparecida

El hallazgo de la joven se produjo en horas de la mañana de este lunes. La Dirección Nacional de Investigación Criminal (DDI) la encontró en la estación de tren Once de septiembre del barrio porteño de Once gracias a una fotografía que envió la esposa del fiscal Fernando Garate, a cargo de la causa.

El letrado rápidamente alertó a los efectivos para que se dirigieran a ese lugar. Allí la rescataron y apartaron a Pajón, a quien se lo llevaron detenido.

La desaparición y el pedido de la familia

A. desapareció de su casa el día lunes 20 octubre. Sus padres hicieron la denuncia por desaparición y se comunicaron con los medios para intentar ampliar la búsqueda de la joven de 15 años, ya que sospechaban que se había ido con alguien más.

"Desapareció con un supuesto conocido, o que se está conociendo. Nosotros se lo impedimos, el muchacho tiene 23 años. No estábamos de acuerdo", expresó el padre en diálogo con la prensa.

También el martes, la familia y vecinos de Laferrere cortaron la ruta 21 para reclamar por la aparición con vida de A. Su hermana, Iara, publicó, a su vez, un pedido de ayuda en redes sociales donde dio más detalles de cómo estaba vestida la adolescente al momento de desaparecer: "Se sospecha que mi hermana se fue con un chico. Desde el 20/10 a las 12:20 del mediodía saliendo del colegio en Gregorio de Laferrere. Ella está con pantalón negro, remera blanca y una mochila de Boca”.

Afortunadamente, A. ya se reencontró con su familia, en tanto que, Pajón quedará arrestado en una comisaría de La Matanza, donde deberá aguardar para prestar declaración ante el fiscal.