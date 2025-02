El pedido en la Justicia que hace tambalear la domiciliaria de la Toretto

Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto”, puede cumplir por ahora prisión domiciliaria sin tobillera electrónica por haber matado al motociclista Walter Armand con su negligencia al volante, sin embargo, en las últimas horas se presentó un escrito que podría poner en jaque este beneficio. La conductora que el 12 de abril iba a gran velocidad y con su auto cruzó cuatro semáforos en rojo hasta atropellar a Armand había tenido un fallo favorable a fines de enero de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata.

Esta semana, los abogados que representan a la familia de Armand apelaron esa resolución y pidieron además que se investigue a los camaristas que le otorgaron el beneficio a la tiktoker. El documento con el que se espera llegar a la Suprema Corte bonaerense es contra una decisión del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en la que se cuestiona la resolución del superior. Los abogados piden que se anule una decisión previa sobre la prisión preventiva de Alvite, ya que consideran que es "absurda, arbitraria y viola derechos constitucionales y convencionales".

Sobre el final del documento, la particular damnificada, Segunda Nieves Zelarayan, realiza una solicitud adicional, en donde pide que se remitan testimonios de la presentación, en formato electrónico, a la Subsecretaría de Control Disciplinario de la SCJBA y a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

La resolución, con los votos de los jueces de la Sala III Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides, se había dado a conocer el 21 de enero pasado y, en ese momento, se aclaró que su cumplimiento dependería de la actitud que tomen tanto el fiscal como la familia de la víctima, que todavía tienen la opción de apelar la medida y retrasar la decisión.

En tanto, en la resolución aclararon que: “Ante este panorama, se advierte que una decisión en otro sentido a la asignada por el tribunal revisor resultaría manifiestamente desacertada, por lo que, en ese marco y en atención a las particularidades inherentes al caso como el sometido a nuevo estudio, entiendo que corresponde, con la urgencia que el caso amerita y por cuestiones de economía procesal, ceñir mi voto en función a lo resuelto por el órgano superior”.

Felicitas Alvite atropelló a un motociclista: qué dijo La Toretto

El 12 de abril, Alvite embistió a Armand, de 36 años, quien falleció horas más tarde en un hospital de Gonnet, el 12 de abril. Según el informe accidentológico, Alvite circulaba a un promedio de 73 kilómetros, cuando el límite en las avenidas es de 60 y está acusada por el delito de "homicidio simple con dolo eventual", que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Ella irá a juicio oral junto con Valentina Velázquez -que corría la picada contra Alvite- acusada del delito de "participación en prueba de velocidad o destreza con un vehículo automotor".

En principio se había caratulado la causa como "homicidio culposo", es decir, sin intención de matar pero tras analizar los videos, la fiscalía solicitó un cambio ya que consideró que Alvite estaba corriendo una picada con otra joven, quien iba al mando de un Peugeot 208. De acuerdo con las imágenes, Alvite atropelló a Armand a pesar de que tenía derecho de paso.

"No corría picadas ni tuve intención de matar", había dicho Alvite después de su detención, mientras que uno de sus abogados entonces sostuvo que “obró de forma imprudente, negligente y, si se quiere, de forma temeraria, pero no se representó que podía matar a nadie”. También señalaron que la joven estaba "muy angustiada" por el hecho, que supuestamente se había desencadenado mientras seguía a una amiga para volver a City Bell ya que no conocía el camino de retorno desde La Plata.

Sobre el cierre del escrito, la defensa de la famosa tiktoker sentencia: "Sumado a lo expuesto, debe tenerse en consideración el comportamiento de nuestra asistida luego de producido el hecho, los certificados médicos obrantes en autos, los ataques de pánico reiterados –uno de los cuales fue padecido en presencia del Fiscal durante la declaración del 308 CPP- y que, una vez firme la orden de detención, se presentó de forma inmediata ante la DDI a fin de que se efectivice la cautelar".

“El desprecio por la vida de parte de esta joven inunda el expediente”, le respondió también en su momento el representante de la familia de Armand, el famoso abogado Fernando Burlando.