Un expolicía de la Federal quedó detenido luego de matar a un motochorro en un intento de salidera en el barrio de Nuñez. El ex oficial había acompañado a un amigo a una financiera del Microcentro, ubicada entre Corrientes y Reconquista. Según fuentes de la Policía de la Ciudad, una banda de seis delincuentes los siguió hasta Cuba e Iberá, donde finalmente se produjo el ataque.

El hecho tuvo lugar este martes cerca del mediodía y, tras el llamado al 911, acudieron al lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 13B. El policía retirado se encontraba herido, pero pudo prestar testimonio de lo sucedido. Sostuvo que después de salir de la financiera, se subió junto a su amigo a un auto Fiat Palio de color gris con destino a Nuñez.

En ese trayecto, fueron perseguidos por el grupo de presuntos delincuentes en moto, quienes cuando vieron la oportunidad los abordaron con armas de fuego: rompieron el vidrio del automóvil y comenzaron con el forcejeo.

Uno de los delincuentes intentó huir con una mochila que contenía dinero efectivo, pero rápidamente fue alcanzado por un disparo propinado por el expolicía. Los cinco cómplices del ladrón abatido lograron escapar y son intensamente buscados por la policía.

Cómo avanza la causa por el intento de salidera en Nuñez

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39 a cargo del Santiago Bignone y la Secretaría N° 135, cuyo titular es Marcelo Muffatti, quien dispuso la detención inmediata del policía retirado.

Mientras tratan de dar con el paradero de los cinco motochorros prófugos, también buscan identificar al delincuente fallecido.

Además, se puso saber que, durante el operativo policial, secuestraron el arma Glock modelo 23 calibre 40, utilizada por el expolicía; 10 municiones; la mochila con el dinero en efecto; y un elemento punzante que habría usado un delincuente para romper el vidrio del vehículo.