Platón: "No se debe obligar a los niños a aprender, ni se debe forzar sus cabezas para asimilar conocimientos. Solo se debe mostrar el camino"

El filósofo griego Platón aseguraba que "solo se debe mostrar el camino" a los niños a la hora de enseñarles para que "cada cual piense por sí mismo".

En un contexto educativo donde las exigencias temáticas, la memorización acelerada y la búsqueda de resultados inmediatos suelen predominar, las enseñanzas de la Antigüedad clásica recobran una vigencia notable. El filósofo ateniense Platón, cuyas ideas sentaron las bases del pensamiento en Occidente, dejó una advertencia crucial sobre la instrucción en los primeros años: "No se debe obligar a los niños a aprender, ni se deben forzar sus cabezas para asimilar conocimientos. Solo se debe mostrar el camino, para que cada cual piense por sí mismo".

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La premisa platónica invita a revisar tanto las dinámicas de crianza como las prácticas docentes contemporáneas. Aunque la educación básica constituye un derecho humano indiscutible, el proceso genuino de adquisición de saberes no puede instaurarse mediante la imposición o el rigor disciplinario. Cuando el estudio no nace del interés auténtico, se degrada en una rutina repetitiva destinada a caducar tras la evaluación formal.

Acompañar sin ejercer el control absoluto requiere conformar espacios donde las infancias puedan formular preguntas, debatir y explorar el entorno según sus propios tiempos. Inculcar la facultad de reflexionar con independencia representa el recurso más sólido para desenvolverse ante el exceso de información y los patrones prefabricados.

Para lograr este propósito, el rol de los adultos, tanto en el hogar como en las aulas, implica abandonar la pretensión de moldeado directo:

Permitir la experimentación: aceptar el error como parte natural del proceso cognoscitivo.

aceptar el error como parte natural del proceso cognoscitivo. Evitar la sobreprotección: dar margen para la toma de decisiones autónomas.

dar margen para la toma de decisiones autónomas. Respetar la individualidad: no buscar réplicas de los progenitores, sino propiciar la formación de una identidad propia.

Al ofrecer herramientas conceptuales sin fijar un destino obligatorio, se otorga a los niños la posibilidad de edificar un criterio personal frente al mundo.

Máximas de Platón sobre el conocimiento, la ética y la educación

A lo largo de su vasta producción filosófica, el pensador griego dejó numerosas reflexiones sobre el desarrollo individual, la vida comunitaria y la formación cívica:

Sobre el inicio de las acciones: "El comienzo es la parte más importante de la obra" .

. Sobre la convivencia humana: "Donde reina el amor" .

. Sobre la causalidad: "Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa; pues sin causa nada puede tener origen" .

. Sobre la naturaleza de la mente: "Pensar es el diálogo del alma consigo misma".

La premisa de Platón invita a revisar tanto las dinámicas de crianza como las prácticas docentes contemporáneas.

Sobre los vínculos personales: "El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él" .

. Sobre la búsqueda de la certeza: "No es en los hombres, sino en las cosas donde hay que buscar la verdad" .

. Sobre las capacidades humanas: "El hombre no puede practicar varias artes de forma exitosa" .

. Sobre la solidaridad y la valentía: "Si buscamos el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro" y "La valentía es saber qué es lo que no debemos temer" .

y . Sobre la honestidad: "Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad" .

. Sobre el rol en la comunidad: "Debemos construir una sociedad en la que cada uno haga aquello en lo que es mejor".

Para el sabio ateniense, la instrucción debía apuntar siempre a la excelencia ética y ciudadana, postulando que "El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano". De igual manera, ponderó la calidad por sobre la velocidad al afirmar que es "Mejor un poco que esté bien hecho, que una gran cantidad imperfecta", instando a acompañar la constancia con la premisa: "Nunca hay que desanimar a nadie que continuamente hace progresos, no importa lo lento que vaya". Finalmente, respecto al compromiso con las propias convicciones, sentenció que "Cuando un hombre no se sacrifica por sus ideas, o no valen nada estas o no vale nada el hombre".