"Todo no se puede": el secretario de Educación justificó la caída en las pruebas PISA

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, quedó en offisde cuando trató de defender la política educativa del gobierno de Javier Milei, pero le recordaron el pésimo resultado que el país obtuvo en las últimas pruebas PISA.

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"Cuando te ponés a trabajar de verdad con la gente, va a resultar. Eso es lo que está pasando en esta política, que es bastante integral y que es un modelo para otras políticas", afirmó Torrendell durante una entrevista con Todo Noticias (TN), en un intento de reivindicar su gestión. "Hoy, algunos organismos internacionales la están estudiando como un modelo a seguir en América Latina porque además tiene el desafío de que este es un país federal, y algunos pensaban que, como era federal, no lo íbamos a lograr", agregó al respecto.

Sin embargo, en ese momento el periodista Diego Sehinkman le recordó que Argentina quedó "70 sobre 90 puestos en el ranking PISA" tras los resultados de la prueba internacional que se conocieron el último martes. Según expertos, esto supuso un retroceso respecto a la evaluación anterior en 2022.

Entonces, el funcionario del Ministerio de Capital Humano buscó justificarse. "En PISA sí, pero estamos recuperando aprendizajes", lanzó y agregó que "todo a la vez no se puede hacer en la vida y acá tampoco". "Pero ya hay evidencias en un corto plazo, como nunca pasó, de un crecimiento en cuanto a los resultados de las políticas educativas", cerró.

Argentina empeoró en el ranking de las pruebas PISA

Los resultados de las pruebas PISA 2025, que se conocieron el martes pasado, volvieron a encender las alertas sobre la situación de la educación argentina. El relevamiento difundido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reflejó una caída del desempeño nacional en las tres disciplinas analizadas: Matemática, Lectura y Ciencias.

En Ciencias, que fue el eje principal de esta edición del estudio internacional, Argentina se ubicó en el puesto 72 entre 91 países y economías. A su vez, quedó 75° en Matemática y 62° en Lectura. Sin embargo, más allá de esos lugares en la clasificación, uno de los aspectos más preocupantes es la proporción de alumnos que no consigue alcanzar los niveles de conocimiento considerados básicos.

PISA 2025 incluyó a más de 760.000 alumnos de 15 años pertenecientes a 91 países y economías, una muestra representativa de alrededor de 33 millones de jóvenes de esa edad.

La caída también queda en evidencia al contrastar los resultados con los obtenidos en la evaluación previa. Según las cifras de la OCDE, entre 2022 y 2025 Argentina perdió 11 puntos en Matemática, 12 en Lectura y 13 en Ciencias.

De este modo, si bien habitualmente se menciona un “puesto 72” como síntesis de la actuación argentina, en términos estrictos PISA no elabora una clasificación general única. Los puestos y puntajes se presentan de manera independiente para cada una de las áreas evaluadas.