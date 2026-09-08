Pruebas PISA: Milei culpa al kirchnerismo, pero desplomó el gasto en educación

El gobierno de Javier Milei buscó echarle la culpa al "kirchnerismo" por una nueva caída en los resultados de Argentina en las pruebas PISA. Pero, en verdad, trata de ocultar así el fuerte ajuste en educación que se produjo en los últimos dos años y medio, que afectó gravemente al salario docente y a los recursos disponibles en los colegios secundarios.

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Este martes se conocieron las últimas pruebas PISA, que la OCDE realiza a nivel mundial cada tres años para chicos en edad secundaria de 15 años, correspondientes a 2025. Los resultados fueron inferiores a los obtenidos en 2022 en Lectura, Matemática y Ciencias. Particularmente, el 76% de los alumnos no alcanzó los requerimientos mínimos en matemática, en lo que fueron los peores resultados desde 2006.

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De este modo, Argentina obtuvo el puesto 75 de 91 sistemas educativos que participaron en Matemática, el puesto 71 en Ciencias y el puesto 62 en Lectura. Además, ocupó el 8° lugar de 13 países de América Latina para las tres áreas evaluadas, según el análisis de los resultados realizado por la ONG Argentinos por la Educación.

Lejos de la autocrítica, el gobierno de Javier Milei sostuvo mediante un comunicado del Ministerio de Capital Humano que los últimos resultados de las evaluaciones son "consecuencia directa de las políticas educativas aplicadas por gestiones anteriores"

En el mismo sentido, la dependencia que dirige Sandra Pettovello añadió que "el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema".

El ajuste de Milei al presupuesto en educación

La crisis en la educación argentina, especialmente a nivel medio, viene de larga data y el país obviamente distaba de ser Finlandia en esta materia durante la última gestión peronista. Sin embargo, es inocultable lo que empeoró la situación durante el gobierno de Milei.

El presupuesto destinado a educación cayó un 47,7% real en el bienio 2024-2025, advirtió un reciente informe del IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el CONICET. Además, lo presupuestado para 2026 proyecta una nueva caída real del 12,7%.

De hecho, hasta ahora la Secretaría de Educación lleva gastado solo un 58% de su presupuesto estipulado para este año, lo que podría indicar una subejecución de unos 10 puntos para esta altura del año. Y es, de este modo, la tercera dependencia de Capital Humano que menos porcentaje de su partida ejecutó.

El mismo informe detalla que el gasto educativo del Estado nacional fue de un 1,4% del PBI en 2023, una cifra levemente menor al 1,6% de 2015, pero que en 2026 se reduciría a aproximadamente solo un 0,7% del PBI.

Fuente: IIEP (FCE-UBA y CONICET)

Está claro que el financiamiento de la educación corre principalmente por cuenta de las provincias. Sin embargo, el ajuste del gobierno nacional también la afectó de manera directa. Esto ocurrió especialmente producto de la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) en marzo de 2024, que ayudaba al financiamiento del salario docente en todos los distritos subnacionales.

En este contexto, CTERA detalló que los salarios reales de los docentes cayeron un 22% entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025. Vale aclarar que la eliminación del FONID también contribuyó al empeoramiento de las condiciones docentes en los colegios secundarios privados, los cuales también participan de las pruebas PISA, dado que las provincias podían utilizarlo para subvencionarlos.

Las medidas de Milei para desfinanciar a la educación

Más allá de lo numérico, el gobierno de Milei también tomó una serie de medidas concretas que contribuyeron directa o indirectamente a desfinanciar el sistema educativo. Una fue la eliminación del programa Conectar Igualdad, que fue desfinanciado en 2024 para directamente desaparecer del presupuesto en 2025, y que representaba una herramienta clave para el desarrollo de los alumnos.

Además, en paralelo a la eliminación del FONID, el Gobierno también desfinanció el Fondo de Compensación Salarial docente, destinado a garantizar a las provincias de menos recursos el pago del salario mínimo docente. Este ítem del presupuesto no tuvo ejecución ni en 2024 ni en 2025, para tener un monto irrisorio de 26.000 millones de pesos en 2026, precisó el informe del IIEP.

A ello se suma que, en mayo de 2025, Milei corrió por decreto a la Secretaría de Educación de la Paritaria Nacional Docente, por lo que ahora el Gobierno nacional dejó de ser garantizar un piso de aumento salarial común más allá de lo que determine cada una de las provincias.

Por último, la Ley de Presupuesto 2026 eliminó el mínimo de gasto en educación de un 6% del PBI, que regía desde 2006. Aunque dicha norma rara vez se cumplió, sí servía como incentivo a incrementar las partidas presupuestarias. Para peor, la misma normativa también anuló el piso de financiamiento del 0,2% de los recursos públicos a la educación técnica de nivel medio y terciario.