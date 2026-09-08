Pruebas PISA: en qué puesto está Argentina en el ranking y qué arrojó el último informe del 2025

Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a poner a la educación argentina bajo la lupa. El informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mostró un retroceso del país en las tres áreas evaluadas: Matemática, Lectura y Ciencias.

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Argentina quedó 72° entre 91 países y economías en Ciencias, el área central de esta edición de la evaluación internacional. En Matemática ocupó el puesto 75 y en Lectura el 62. Más allá de la posición en la tabla, el dato que genera mayor preocupación es la cantidad de estudiantes que no alcanza los conocimientos considerados básicos.

Pruebas PISA: en qué puesto quedó Argentina en 2025

La edición 2025 de PISA evaluó a más de 760.000 estudiantes de 15 años en 91 países y economías, que representan aproximadamente a 33 millones de jóvenes de esa edad. A diferencia de otras ediciones, el foco principal estuvo puesto en Ciencias, mientras que Matemática y Lectura funcionaron como áreas secundarias.

En ese ranking, Argentina quedó 72° en Ciencias, con un promedio de 393 puntos. En Matemática obtuvo 367 puntos y se ubicó en el puesto 75, mientras que en Lectura alcanzó 389 puntos y quedó 62°.

El retroceso también aparece cuando se comparan los resultados con la edición anterior. Entre 2022 y 2025, el desempeño argentino cayó 11 puntos en Matemática, 12 en Lectura y 13 en Ciencias, de acuerdo a los datos de la OCDE.

Por eso, aunque suele hablarse de un “puesto 72” para resumir el resultado argentino, técnicamente no existe un único ranking general de PISA: la evaluación publica posiciones y resultados separados por cada área.

Matemática, el principal foco de preocupación

El resultado más crítico aparece en Matemática. El 76% de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel básico de desempeño. Es decir, el nivel 2 de la escala PISA. En Lectura y Ciencias, la proporción de alumnos que quedó por debajo de ese umbral fue cercana al 59%.

Los números adquieren mayor dimensión cuando se observa la evolución histórica. La OCDE señala que, frente a 2018, aumentó en 7 puntos porcentuales la proporción de estudiantes argentinos por debajo del nivel 2 en Matemática y Lectura, mientras que en Ciencias el incremento fue de 6 puntos.

El escenario no es exclusivamente argentino. El informe internacional registró también un deterioro del rendimiento promedio de los países de la OCDE: 2025 marcó los niveles promedio más bajos registrados hasta ahora en Matemática y Lectura, mientras que uno de cada cinco estudiantes de esos países quedó por debajo del nivel básico en las tres materias.

Pero Argentina parte de niveles considerablemente inferiores al promedio de la OCDE. En Matemática, por ejemplo, los estudiantes argentinos obtuvieron 367 puntos frente a 463 del promedio de la organización. En Lectura fueron 389 contra 461, y en Ciencias, 393 frente a 485.

Qué dice el informe PISA 2025 sobre la educación argentina

El informe no se limita a ordenar países. PISA busca medir qué pueden hacer los estudiantes de 15 años con los conocimientos adquiridos: resolver problemas, interpretar información, razonar y aplicar conceptos a situaciones de la vida cotidiana. En 2025 también incorporó una evaluación sobre resolución de problemas en el mundo digital.

En esa dimensión, Argentina obtuvo 403 puntos en resolución computacional de problemas, por debajo del promedio de la OCDE, que fue de 500 puntos. El informe también relevó cuestiones vinculadas con el uso de dispositivos digitales, inteligencia artificial, bienestar y actitudes frente al aprendizaje.

También hay una señal que atraviesa los resultados: la brecha entre los estudiantes de mejor y peor desempeño se amplió en Matemática y Ciencias entre 2022 y 2025. La OCDE además encontró una fuerte relación entre el contexto socioeconómico y los resultados educativos, aunque en Argentina el peso de esa variable sobre el rendimiento en Ciencias fue similar al promedio de la organización.

El resultado de PISA 2025 deja así una fotografía incómoda: Argentina no solo retrocedió respecto de la medición anterior, sino que registró en las tres áreas resultados inferiores a los de 2018. En Ciencias, justamente el área que encabezó esta edición, el país quedó 72° de 91 participantes.