El informe PISA alertó sobre una caída histórica en la lectura a nivel mundial

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Los estudiantes de 15 años evaluados por el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) registraron el nivel de rendimiento promedio más bajo jamás observado en la historia del examen. Según el informe publicado este martes en París por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el sistema educativo global atraviesa un retroceso "especialmente preocupante" centrado en la comprensión lectora y las matemáticas.

La prueba internacional analizó las habilidades de 760.000 alumnos en 91 países y territorios en las tres áreas clave del aprendizaje. En el desglose por disciplinas, la OCDE advirtió que la comprensión lectora se desplomó 28 puntos en la última década dentro de los países miembros, mientras que matemáticas cayó 22 puntos. Según precisó el organismo, una pérdida de 20 puntos representa la pérdida equivalente a un año entero de escolaridad.

Asia volvió a dominar la cima de los resultados internacionales: las regiones chinas de Pekín, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang encabezaron los listados en ciencias y matemáticas, al tiempo que Singapur lideró la medición en lectura, escoltados por Macao, Taiwán, Japón y Corea del Sur.

El impacto de las pantallas, la IA y los hábitos pospandemia

Para argumentar la caída en la comprensión de textos, los especialistas de la OCDE señalaron múltiples variables sociales y pedagógicas como la proliferación de pantallas, la marcada pérdida de interés por la lectura entre los jóvenes y las transformaciones en la conducta escolar a partir del impacto de la pandemia de covid-19.

Por primera vez, PISA evaluó el uso de herramientas de inteligencia artificial en el entorno escolar. Las conclusiones del trabajo indicaron que una utilización más intensiva de la IA en las aulas suele asociarse con notas más bajas en ciencias, aunque el informe identificó excepciones en sistemas educativos de vanguardia como Singapur y Macao, donde conviven un uso frecuente de la tecnología con altos estándares académicos.

Contrastes en América Latina y desplome en Europa

Ninguna nación latinoamericana logró posicionarse en el tramo superior de la tabla general, aunque la región mostró comportamientos dispares. Uruguay (445 puntos) y Chile (442 puntos) se ubicaron como los mejores calificados de Sudamérica en ciencias, aunque el sistema chileno evidenció una baja en sus promedios respecto a la edición anterior. A su vez, la OCDE destacó mejoras en la materia ciencias en Costa Rica, Uruguay y El Salvador en comparación con los datos de 2022.

Argentina (393 puntos) quedó en entre las últimas posiciones, apenas por encima de El Salvador (385), República Dominicana (361), Paraguay (355) y Guatemala (351). Profundizó caídas tanto en Ciencias, Lectura y Matemática lo que se traduce en su peor resultado de los últimos 20 años por lo que quedó en el puesto 72 de 91 países.

En contraposición, Europa exhibió retrocesos marcados. Mientras Estonia, Finlandia, Irlanda y Reino Unido lograron mantenerse por encima de la media, Alemania registró los peores resultados de su historia. Solo el 70% de los alumnos alemanes alcanzó el nivel básico de alfabetización lectora, una cifra lejana al 93% logrado por los estudiantes en China.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.