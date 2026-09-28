Planazo para el próximo fin de semana largo: llega la Fiesta Provincia de la Mozzarella a Buenos Aires

Los amantes del queso tendrán una excusa perfecta para hacer una escapada el próximo fin de semana largo: la 15° Fiesta Provincial de la Mozzarella. Se trata de un evento de tres días en San Vicente que reunirá propuestas gastronómicas, concursos de cata y espectáculos en vivo para disfrutar al máximo con entrada libre y gratuita.

{{{htmlAmp}}}

Así será la Fiesta Provincial de la Mozzarella

La Fiesta de la Mozzarella se realizará los próximos 10, 11 y 12 de octubre de 11 a 21 hs, a propósito del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La cita es en el predio "Vieja Estación" de la ciudad bonaerense de San Vicente (ubicado en la Avenida Sarmiento al 1000, entre Amoretti y Rodolfo Walsh).

Si bien todavía no se conoció el cronograma detallado del evento, durante las tres jornadas los asistentes podrán disfrutar de actividades recreativas, shows de música en vivo, exhibiciones productivas y varias propuestas gastronómicas de emprendedores locales.

La Fiesta de la Mozzarella se realizará del 10 al 12 de octubre en el predio "Vieja Estación" de San Vicente

El momento clave de la fiesta será la ya tradicional cata de la mozzarella, una competencia en la que participan productores y fábricas de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. La decisión quedará a cargo de un panel de especialistas que evaluará a los productos participantes y definirá el ganador del certamen. Además, habrá Olimpiadas del Saber, diferentes productos de la feria San Vicente Emprende

La fiesta está organizada por el Club Argentino de Servicio (CAS) de San Vicente y la Municipalidad de San Vicente. Su primera edición se realizó en 2011, en el Colegio San José, pero con los años ganó relevancia y se convirtió en una de las fiestas populares del calendario de la provincia. Desde entonces cuenta con una gran convocatoria donde suele haber más de 200 productores y un sector con foodtrucks para disfrutar de comidas dulces y saladas.

¿Cómo llegar a San Vicente desde la ciudad de Buenos Aires?

Llegar a San Vicente desde la ciudad de Buenos Aires es bastante simple: