Pocos conocen este pueblo, pero tiene una de las celebraciones más argentinas: dónde es la fiesta del mate y la torta frita, la escapada perfecta para el fin de semana largo de octubre

Pocos conocen este pueblo, pero tiene una de las celebraciones más argentinas: dónde es la fiesta del mate y la tortafrita, la escapada perfecta para el fin de semana largo de octubre.

A lo largo de Argentina hay cientos de celebraciones que buscan honrar a la tradición nacional: peñas con bailes de folklore, comidas tradicionales y música que representa la esencia del país. Sin embargo, fuera del circuito de las más conocidas, existe un pequeño pueblito bonaerense que desde hace 12 años celebra la Fiesta del mate y la torta frita.

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Se trata de Copetonas, un pequeño pueblo perteneciente a la localidad de Tres Arroyos, que por duodécimo año consecutivo celebrará una fiesta en honor al mate, la infusión por excelencia que se toma en Argentina, y la torta frita. Este evento tan convocante pretende atraer al turismo para disfrutar de una de las combinaciones más deliciosas de la gastronomía nacional, además de música, artesanías y un entorno tranquilo para disfrutar en familia.

Pocos conocen este pueblo, pero tiene una de las celebraciones más argentinas: dónde es la fiesta del mate y la tortafrita, la escapada perfecta para el fin de semana largo de octubre.

Cuándo será la Fiesta del mate y la torta frita

El evento se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre, lo que resulta perfecto para empalmar un fin de semana de descanso. Durante ese fin de semana la gastronomía, música, artesanías y distintas expresiones vinculadas con la vida rural serán las protagonistas, en una festividad que, como siempre, es con entrada libre y gratuita.

Las actividades se desarrollarán en el acceso principal a Copetonas, sobre la Ruta Provincial 72, donde se instalará una propuesta pensada para disfrutar en familia y que incluirá espectáculos de folklore y música en vivo, feria de artesanos, fogones, patio cervecero y parque de diversiones.

Pocos conocen este pueblo, pero tiene una de las celebraciones más argentinas: dónde es la fiesta del mate y la tortafrita, la escapada perfecta para el fin de semana largo de octubre.

La gastronomía tendrá un lugar central durante las dos jornadas. Las tradicionales tortas fritas y distintos platos de la cocina argentina compartirán la propuesta con opciones vegetarianas, veganas y sin TACC, para ofrecer alternativas a diferentes preferencias alimentarias.

Un finde XL para disfrutar de la tranquilidad y la playa

Ubicada a unos 60 kilómetros de Tres Arroyos, y a tan solo 25 km. del balneario de Reta, Copetonas tiene poco más de mil habitantes y conserva el perfil tranquilo de una localidad rural bonaerense. Su historia está estrechamente vinculada con el ferrocarril, cuyo desarrollo fue determinante para el crecimiento de la zona y el traslado de la producción agrícola, especialmente de cereales.

La localidad fue fundada el 11 de octubre de 1912, fecha que coincidió con la inauguración de un tramo del Ferrocarril del Sud. La antigua estación ferroviaria permanece como uno de los principales testimonios de aquel período y forma parte del patrimonio histórico local.

La visita a Copetonas también permite conocer otros espacios relacionados con la identidad del pueblo. Entre ellos se encuentra el Bar de Lera, tradicional punto de encuentro de varias generaciones, y la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, construida con el aporte de los vecinos e inaugurada en 1936.

Incluso, quienes se acerquen a Copetonas durante este fin de semana largo tienen también la posibilidad de conocer Reta, que está a solo 15 minutos. Es una localidad balnearia que, entre médanos y forestación, invita a relajarse y comenzar a disfrutar de esta época de primavera, cuando los días son más largos y el sol acompaña para contemplar la naturaleza.