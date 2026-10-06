Piel después de los 70 años: qué cambios son normales y cómo cuidarla, según una especialista

Piel después de los 70: qué cambios son normales y cómo cuidarla correctamente, según una especialista

La piel cambia con los años y después de los 70 se nota más. Sin embargo, tener arrugas, manchas o cierta flacidez no significa tener una piel descuidada. Los especialistas señalan que, en realidad, la clave no está en borrar por completo los signos de la edad, sino en lograr que el rostro envejezca de la mejor forma posible y de manera saludable.

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Cómo cuidar correctamente la piel después de los 70 años

La especialista en medicina estética y cosmética Olalla Álvarez explicó en declaraciones al medio Lecturas, el objetivo a los 70 años no es que la piel parezca de 30 años, sino que luzca saludable y en su mejor versión.

Con el paso de los años disminuye la producción de colágeno y elastina, y esas fibras pierden su organización. El recambio de las células de la superficie se vuelve más lento y la piel tiende a ser más fina, seca y menos elástica. En las mujeres, la menopausia y la caída de estrógenos suman otro impacto importante. Además, la superficie se vuelve más irregular y refleja peor la luz, por eso la piel madura suele verse más apagada.

La clave está en comenzar a cuidar la piel desde temprano con protección solar y rutinas de skincare

Si bien no se puede frenar el paso del tiempo, se puede modificar cómo se llega a esa etapa. Entre las grandes claves de cuidado se encuentran:

Protección solar diaria : la radiación ultravioleta es uno de los grandes aceleradores del envejecimiento cutáneo, por lo que la protección solar diaria y los buenos hábitos hacen una diferencia en hidratación, textura, pigmentación y luminosidad.

: la radiación ultravioleta es uno de los grandes aceleradores del envejecimiento cutáneo, por lo que la protección solar diaria y los buenos hábitos hacen una diferencia en hidratación, textura, pigmentación y luminosidad. Limpieza suave por la mañana : con vitamina C, una crema hidratante rica en lípidos y protector solar de amplio espectro SPF 50+.

: con vitamina C, una crema hidratante rica en lípidos y protector solar de amplio espectro SPF 50+. Rutina de skincare respetuosa por la noche: un retinoide adaptado a la tolerancia de cada persona y una crema reparadora. Los tres imprescindibles son el protector solar, la hidratante y el retinoide nocturno.

Respecto a las manchas, la especialista señaló que hay que identificar de qué tipo son. Según el caso, pueden tratarse con despigmentantes, vitamina C o retinoides, y en consulta con peelings o tecnologías de luz y láser, pero siempre se requiere de un diagnóstico profesional.

Los grandes errores que pueden envejecer la piel

La experta advirtió que hay errores que envejecen la piel y que hay que evitar:

Exfoliar en exceso.

Usar demasiados ácidos.

Incorporar retinoides intensos sin adaptación.

Elegir limpiadores muy fuertes, similares a detergentes.

La especialista señaló que la barrera cutánea irritada y descamada hace que la piel se vea más envejecida. Además, remarcó que el cuidado no debe terminar en la mandíbula: cuello, escote y manos también acumulan daño solar y necesitan la misma rutina.