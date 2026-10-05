Sabina reveló el secreto de su felicidad a los 77 años: "Soy feliz estando en mi casa, rodeado de mi mujer y mis gatitos"

Sabina, cantante: "Soy feliz en mi casa, rodeado de mi mujer, mis libros y mis gatitos"

Joaquín Sabina, a sus 77 años, se encuentra en una etapa más relajada y reveló que su idea de felicidad está alejada de los escenarios y la fama. Para él, el secreto es quedarse en casa: "Soy feliz estando en mi casa, rodeado de mi mujer, mis libros y mis gatitos".

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El secreto de Sabina para ser feliz

Sabina vive en el centro de Madrid y encuentra su casa como una especie de refugio donde pasa buena parte del día leyendo. Sin embargo, el cantante español considera que la felicidad absoluta es "una cursilería". "Yo prefiero la intensidad. La felicidad es un estado de ánimo que dura lo que dura una canción de tres minutos", apuntó en una entrevista que brindó para El País.

De todas formas, no dudó en atribuirle su felicidad a su esposa Jimena Coronado, a quien describió como su mayor apoyo. "El secreto de mi felicidad tiene nombre: Jimena. Ella me ha salvado de mí mismo. Estar con alguien que te quiere, que te aguanta y que no te pide que seas otro, eso es lo más parecido a la gloria que conozco", explicó.

Sabina reveló que su felicidad la encuentra en su esposa, Jimena Coronado

Y añadió con gracia que ahora mismo su felicidad se encontraba en despertarse y que no le doliera nada "demasiado". Sabina incluso ha llegado a decir públicamente que "envejecer es una verdadera porquería". Por eso, el secreto puede encontrarse en estar acompañado.

Lejos de buscar una felicidad "absoluta", Sabina prefiere la intensidad y reivindica la melancolía como motor creativo y considera que "el secreto es aprender a disfrutar la melancolía". "Mis mejores canciones han salido de la tristeza, así que si hubiera sido un tipo muy feliz, habría sido un pésimo escritor", admitió.

El gran arrepentimiento de Sabina

El cantante también habló de sus épocas más duras en los años 90 y admitió: “Me arrepiento de haber perdido tanto tiempo haciendo el idiota por los bares en lugar de escribir”. A eso se sumaron los problemas de salud, como el ictus de 2001 y la caída del escenario en 2020, que lo llevaron a cuidarse más y a salir menos.

Sabina aclaró que no siente nostalgia, aunque sí memoria, y que esa memoria lo lleva a recordar momentos breves de felicidad que, aunque duraron poco, se vuelven inolvidables. “Hay un minuto que te pasó una vez y esa felicidad dura tan poco, pero es inolvidable”, concluyó.