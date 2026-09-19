Se reencontraron después de 60 años y hoy viven un amor a 12.000 kilómetros de distancia: la historia de Hilda y Pedro

La vida no se termina a los 75 años y la posibilidad de enamorarse tampoco. Hilda Barsellini y Pedro Tempodalera bailaban juntos cuando eran jóvenes y, si bien ella le gustaba a él, nunca habían tenido más que una amistad. Después de seis décadas se reencontraron y, a sus 80 y 82 años, tienen una relación a más de 12.000 kilómetros de distancia: ella vive en Argentina, él en España, pero lograron encontrar al amor de nuevo en el otro.

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Volver a encontrar el amor después de los 80 años: la historia de Hilda y Pedro

“Yo tenía 14 años cuando bailaba con él, así nos conocimos”, reveló Hilda en diálogo con El Destape. Ambos eran compañeros de baile en el local Moulin Rouge, de Lomas de Zamora, donde los jóvenes iban a bailar boleros, guaguancó y hasta música tropical. “Por supuesto yo iba con mi mamá, en esa época no podíamos ir solas. Él se quedó un tiempo conmigo y se fue porque dijo que yo era muy seria”, recordó entre risas Hilda.

“A mí me gustaba ella. Pero era muy seria, yo estaba en otro escalón, y viene un amigo mío, le llamaban Canchero y me dice ‘Tempito, ¿qué tal, linda?’ y le digo ‘muy seria’ me dice ‘dejame a mí’. Fue con quien se casó”, repasó Pedro.

Así, a pesar de vivir a solo algunas cuadras de distancia en la ciudad bonaerense de Remedios de Escalada, jamás volvieron a encontrarse. La vida los llevó por caminos completamente separados: ella se puso de novia a los 15 años con su marido, amigo de Pedro, y tuvo dos hijos. Mientras que él se casó y tuvo tres hijos, recorrió Europa en un motorhome junto a su esposa, y se radicó en Valencia. “Nunca más nos vimos, es el destino, esto parece una novela realmente después de tantos años”, admitió Hilda.

El reencuentro después de 60 años y una relación a 12.000 kilómetros de distancia

Hace tres años, Pedro invitó a su casa de Valencia a uno de sus amigos argentinos de la adolescencia, que la pareja tiene en común. Había enviudado hacía un año y, sin saberlo, orquestaría el reencuentro. “Charlando con él y la esposa, me dijo: ‘Mi compañero de tal deporte murió, al otro le falta un ojo, al otro le falta una pierna, pero la que está bien es Hilda, la que bailaba con vos. Le dije ‘dame el teléfono que la quiero llamar’... 60 años que yo no la veía, yo hice mi vida y ella hizo la suya”, recordó Pedro en diálogo con El Destape.

Pero no fue tan fácil. El amigo le explicó que no podía darle el teléfono sin el permiso de Hilda. De vuelta en Escalada, de donde los dos son oriundos, fue Nora, la amiga de la pareja, quien se acercó a la casa de Hilda tras el viaje a preguntarle si podía compartir el contacto. En diciembre de ese año, Pedro regresó a Buenos Aires a festejar su cumpleaños con su hermano mellizo y volvieron a verse.

“Él no perdió el tiempo, me llamó y justo venía para acá. Y bueno, empezamos a salir, fuimos a tomar un té, a almorzar, al cine y ahí empezó nuestra relación”, recordó Hilda y Pedro completó: “Así empezó nuestro noviazgo, nuestra amistad, no tiene una etiqueta”.

Hilda y Pedro se ven algunos meses al año, pero hablan todos los días

Ella había estado sola 7 años tras el fallecimiento de su marido, mientras que él hacía menos de un año que había enviudado. Al principio tardaron en contarles a sus familias sobre la relación. “No me animaba a avisarle a mis hijos, nos veíamos un poco escondidas, parecíamos dos chicos”, admitió la mujer. Finalmente, decidió contarlo porque no quería que se enteraran por otras personas. “Mi hijo me acuerdo que me dijo, ‘Vieja, si vos sos feliz, dale para adelante’ y mi hija me dijo, ‘Yo te doy la bendición’ y bueno, acá estamos”, contó feliz Hilda.

Sin embargo, los hijos de Pedro no se lo tomaron bien al principio. "Ya te digo, no hacía ni un año que había fallecido mi señora, les costó digerirlo", apuntó él y explicó por qué apuesta por su relación con Hilda: "Yo tengo 82 años y me quedan pocos carnavales. Entonces, lo poco que pueda absorber lo absorbo al 100%. A esta edad es muy importante la compañía".

Entre videollamadas y viajes, un compromiso en Luján para sellar su amor

Ni la edad ni la distancia entre Valencia y Buenos Aires frenan la relación. "Hablamos todos los días, 15-20 veces por teléfono al día con la videocámara", aseguró Pedro. Y cuando la posibilidad aparece, no la dejan pasar: viajan para verse y se quedan un tiempo en la ciudad del otro.

Hilda fue solo una vez a Europa, mientras que Pedro viajó más de cuatro veces a Argentina para visitarla y también para ver a sus hermanos y amigos, pero estuvieron en otros lugares además de Valencia: "Cuando vino a pasear, que fue la única vez que vino, la llevé a París para que conociera. Y si ahora vuelve, la voy a llevar a Italia", prometió Pedro.

La última visita de Pedro a Buenos Aires fue con la excusa del cumpleaños de Hilda, quien cumplió 80 el pasado 24 de agosto. "Ibamos a ir a muchos lados, pero yo estuve con presión, no estuve bien, entonces miramos películas, series, hacemos esa vida", explicó ella. Más allá de esos días puntuales, cuando están juntos salen a caminar, hacen escapadas, van a comer afuera y participan de actividades en el centro de jubilados, donde disfrutan de bailes y comidas.

Pero la relación no quedó solo en un noviazgo: ambos decidieron comprometerse simbólicamente en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, ya que Pedro es devoto de la Virgen. “Me dijo ‘vamos a casarnos’. Él ya había traído las alianzas, entonces nos fuimos atrás de la Virgen, por supuesto solos, y ahí nos pusimos los anillos”, explicó Hilda. “Es un compromiso simbólico”, completó Pedro.

Se reencontraron después de 60 años y hoy viven un amor a 12.000 kilómetros de distancia: la historia de Hilda y Pedro

“Cuánto va a durar, no sabemos, nadie sabe. Mientras tanto, vivimos el momento”, concluyó Hilda, feliz.