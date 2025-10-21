La nena que resultó herida tras una explosión en una feria de ciencias salió de terapia intensiva: el trabajo del Garrahan

Durante la noche del pasado jueves 9 de octubre, el Instituto Comercial Rancagua, ubicado en la ciudad de Rancagua, partido de Pergamino, fue sede del horror luego de que, en el marco de una feria de ciencias organizada por el instituto, un proyecto de los alumnos saliera mal y derivara en una terrible explosión, la cual dejó alrededor de 10 heridos en el establecimiento. Un hecho similar ocurrió la pasada semana en un colegio de Palermo, con dos jóvenes que sufrieron quemaduras de gravedad.

En Pergamino, una joven de nombre Catalina fue la más afectada por la explosión y hace varios días, se encuentra internada en el Hospital Garrahan. Afortunadamente, en las últimas horas, la niña salió de terapia intensiva y sus padres celebraron la noticia luego de dos semanas de tensión y temor.

Los padres de Catalina, Ángeles Del Valle y Javier Maglio, expresaron en diálogo con Telenoche: "Catalina pasó de terapia intensiva a una sala común. Está bien, va mejorando. De venir de una cirugía tan importante en una semana a estar en sala común es una felicidad enorme. Podemos estar más con ella". Asimismo, Ángeles y Javier señalaron que, debido al grave traumatismo craneofacial sufrido, la nena tuvo que atravesar una ardua y extensa cirugía, razón por la cual se encontraba hace unos 15 días en terapia intensiva.

La explosión del artefacto de la feria de ciencias, que simulaba la erupción un volcán, le provocó un grave traumatismo craneofacial luego del impacto de un fragmento metálico que ingresó por el maxilar superior del lado izquierdo hacia la cavidad intracraneal. Según indicaron, el objeto se incrustó a dos milímetros de la arteria carótida, lo cual hizo que la vida de la joven estuviera en grave peligro.

La operación realizada por el Hospital Garrahan

La operación que tuvieron que realizarle a la joven duró alrededor de 11 horas y consistió en la realización de diversas técnicas, por lo que tuvo que contar con especialistas de siete áreas distintas del Garrahan, sumados al equipo de cuidados intensivos. Entre los procedimientos de neurocirugía y reconstrucción facial que debieron realizarle a la joven, la operación incluyó: una craniectomía descompresiva, una polectomía del lóbulo temporal para controlar el sangrado intracerebral, abordajes combinados de base de cráneo y rostro, la extracción controlada del fragmento metálico y una traqueotomía para mejorar la ventilación.

Los familiares de la niña también detallaron qué ocurrió la noche del incidente, relatando que ambos padres habían viajado a Rancagua para que Catalina pudiera visitar a sus tíos y además, a su abuela quien debía realizarse una operación. “Estábamos con mi mamá en el hospital porque la iban a operar, y cuando llegamos al pueblo, nos avisan que la nena había tenido un accidente. No sabíamos lo que había pasado, nos encontramos con esta tragedia”, se lamentaron.