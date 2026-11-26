Este fin de semana llega la peregrinación a Luján en bicicleta. El domingo 29 de noviembre ciclistas y fieles se dirigirán a la basílica pedaleando, en un evento que será tanto un acto de fe como una experiencia en comunidad a partir del deporte.

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Quienes se quieran sumar lo podrán hacer desde diferentes localidades y avanzar en grupo hasta Luján. De esta manera, a lo largo de la jornada se irán integrando diferentes columnas de ciclistas, que irán cada a uno a su ritmo, sin apuro y con las paradas necesarias en el medio del recorrido para hidratarse y descansar antes de la meta final: la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Llega la peregrinación a Luján en bicicleta este domingo 29 de noviembre.

Se trata de una peregrinación completamente gratis, aunque es obligatorio para participar llevar una cámara de repuesto para la bicicleta, la cual debe estar en buen estado mecánico. Asimismo, se recomienda a los ciclistas vestir ropa liviana y cómoda, así como comida y bebida para hidratarse. El recorrido no se suspende por lluvia.

Horarios y puntos de salida

La peregrinación comenzará a las 05:00 desde Congreso de la Nación, en la intersección de Rivadavia y Callao. Luego, a las 06:30 habrá un punto de encuentro en Liniers, sobre avenida Rivadavia, a la altura de San Cayetano, al igual que en Caseros, en Mitre y avenida San Martín.

Ahora bien, en lo que respecta a la concentración principal de la zona oeste, esta tomará lugar a las 07:00 en Haedo, frente a Makro, donde se realizará la salida junto a la imagen de la Virgen. Se estima que para las 07:15 los ciclistas lleguen a la plaza de Morón, para las 08:30 estén en la plaza de Merlo y a las 09:00 en la de Moreno.

Asimismo, desde zona sur saldrá una caravana que partirá a las 05:00 desde la Catedral de Lomas de Zamora, pasará a las 05:20 por el Cruce de Lomas y, luego, a las 06:45 por la Iglesia Sagrado Corazón en San Justo. El encuentro de los grupos de CABA y zona oeste con quienes vienen del sur se dará en Castelar, sobre la Ruta 7. Por último, habrá una parada intermedia en La Reja, donde habrá puestos de hidratación, baños y comida.