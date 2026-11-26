El Planetario Galileo Galilei organizará una jornada especial para quienes quieran acercarse a la astronomía y descubrir uno de los planetas más llamativos del sistema solar. Se trata de La Noche de Saturno, una propuesta que permitirá observar sus característicos anillos a través de telescopios.

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La actividad estará a cargo del equipo de astronomía del Planetario, que instalará cinco telescopios en la explanada para que el público pueda observar el planeta. Además, los especialistas acompañarán la experiencia con explicaciones y curiosidades sobre Saturno. El encuentro será este sábado 28 de noviembre a las 20 horas en el Planetario Galileo Galilei, ubicado en la avenida Sarmiento s/n, en el barrio porteño de Palermo.

Cómo participar de La Noche de Saturno en el Planetario

La propuesta será libre y gratuita, por lo que no será necesario pagar una entrada ni realizar una inscripción previa. El acceso será por orden de llegada, hasta completar la capacidad disponible para la actividad. La observación se realizará al aire libre, en la explanada del Planetario, donde estarán dispuestos los cinco telescopios. El equipo de astronomía también brindará información para acompañar la experiencia y conocer más sobre el planeta.

Este fin de semana el Planetario Galileo Galilei dejará ver a saturno desde sus telescopios. Foto: Instagram

Un dato importante es que la jornada dependerá de las condiciones del tiempo. En caso de que haya condiciones meteorológicas adversas, la actividad será suspendida. Para eso se recomienda estar atento a la información que brinden desde las redes sociales y la página del planetario.

Galileo Galilei fue el primero en ver los anillos de saturno

Mucho antes de que existieran los telescopios modernos, Saturno ya despertaba la curiosidad de los astrónomos. En julio de 1610, Galileo Galilei fue la primera persona en observar el planeta a través de un telescopio. Sin embargo, la tecnología de aquella época no le permitió distinguir sus anillos y creyó que había dos cuerpos a los costados de Saturno, como si fueran pequeñas lunas.

En observaciones posteriores, Galileo notó que esos objetos parecían desaparecer y volver a aparecer, pero no consiguió resolver el misterio. Recién en 1655, el astrónomo neerlandés Christiaan Huygens identificó que se trataba de un anillo que rodeaba el planeta. Su descubrimiento permitió comprender una de las características más reconocibles de Saturno.