Este martes 24 de noviembre, el cielo argentino recibe la superluna de Castor, la luna llena de noviembre que coincide con uno de los puntos más cercanos de la órbita lunar a la Tierra. En concreto, el plenilunio se produjo a las 11.53 hs pero el satélite se verá brillante y completamente redondo durante la noche, desde los sitios en los que el cielo esté despejado.

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Cuándo y a qué hora ver la superluna de Castor en Argentina

La Luna apareció sobre el horizonte porteño a las 20.18 hs, por el noreste. Conviene buscar un punto con vista despejada, porque edificios y árboles pueden ocultar el disco durante los primeros minutos. El horario de salida varía levemente según la ciudad.

El momento más llamativo suele ser cuando el satélite asoma por el horizonte, aunque la Luna se verá llena entre el 23 y el 25 de noviembre, por lo que hay margen para mirarla las noches siguientes. No hace falta telescopio: se observa a simple vista, y el panorama mejora en lugares alejados de la contaminación lumínica.

Por qué se llama Luna del Castor: qué significado tiene

El nombre proviene de tradiciones del hemisferio norte. Es la denominación que el Almanaque del Granjero, una publicación estadounidense, da a la luna llena de noviembre. Se lo asocia con la actividad de los castores en esta época del año, cuando terminan sus refugios y represas antes de las heladas del invierno. En Argentina, donde noviembre es primavera, el nombre no responde a una tradición local, sino a una costumbre importada.Por su vínculo con los preparativos para el invierno, distintas culturas la relacionaron con la supervivencia, el trabajo constante y la capacidad de enfrentar dificultades.

Para la astrología, la luna llena del 24 de noviembre cae en el signo de Géminis y se interpreta como un momento de cierre de ciclo, de dejar atrás viejos hábitos y de evaluar los recursos emocionales y físicos antes de una nueva etapa. Estas lecturas pertenecen al plano simbólico y espiritual, y no tienen sustento científico.

¿Por qué se la considera una superluna?

El fenómeno tiene un atractivo extra: la Luna transita muy cerca del cúmulo estelar de las Pléyades, conocido popularmente como las Siete Hermanas y es la primera superluna desde enero. En concreto, la órbita de la Luna es elíptica; por eso la distancia con la Tierra cambia a lo largo del mes. El punto de mayor cercanía se llama perigeo y, cuando la fase llena coincide con un momento cercano a él, se habla de superluna.

En esta ocasión, la Luna estará a unos 360.768 kilómetros de la Tierra en el momento de la fase llena, frente a un promedio de 385 mil kilómetros. Se verá un 6,5% más grande y un 13,5% más brillante que una luna llena promedio. Según la NASA, una superluna puede parecer hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que la luna llena más pequeña del año. A simple vista, la diferencia es sutil, pero el espectáculo vale la pena igual.

La Luna llena se ubicará en la constelación de Tauro, cerca de las Pléyades (M45). El punto de mayor acercamiento con Alcíone, la estrella más brillante del cúmulo, ocurrirá alrededor de las 12.05 UTC, es decir, a la mañana en Argentina. De noche, la Luna se verá en esa región del cielo, aunque el brillo lunar puede opacar al cúmulo. Unos binoculares ayudan a distinguir las estrellas más cercanas.