El fenómeno astronómico que convertirá a Tandil en un lugar privilegiado en febrero de 2027. Foto: Gentileza Dirección de Turismo de Tandil

En febrero de 2027, el cielo ofrecerá un espectáculo poco frecuente que podrá observarse desde distintos puntos de la Argentina. Se trata de un eclipse solar anular, un fenómeno que ocurrirá el 6 de febrero y que tendrá a Tandil entre las ciudades bonaerenses con mejores condiciones para verlo. El evento también puede convertirse en una buena excusa para organizar una escapada durante el verano.

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El eclipse se produce cuando la Luna pasa por delante del Sol, pero no llega a taparlo por completo. Como el satélite se encuentra a una distancia que hace que su tamaño aparente sea menor al del Sol, queda visible un borde luminoso alrededor de su silueta. Ese efecto es conocido como "anillo de fuego" y es uno de los fenómenos más llamativos de la astronomía.

Desde Tandil se podrá tener una vista privilegiada del eclipse. Foto: Kjpargeter

En Tandil, el eclipse alcanzará un 86% de ocultamiento del disco solar y su punto máximo está previsto para las 12:25. Aunque no se verá el anillo completo desde todos los puntos de la ciudad, la ubicación será privilegiada para seguir el fenómeno, que se extenderá durante varias horas entre la mañana y las primeras horas de la tarde.

Dónde se podrá observar el eclipse solar de 2027

La franja en la que se verá el eclipse anular atravesará distintos sectores de la Argentina y llegará a localidades de la Patagonia y la costa bonaerense. Entre los lugares destacados para observarlo figuran Esquel, Trevelin, El Bolsón, Las Grutas, San Antonio Oeste, Viedma, Bahía Blanca, Necochea, Miramar, Mar del Plata y Villa Gesell, entre otros.

Tandil también aparece entre los destinos predilectos para quienes quieran seguir el evento astronómico sin alejarse demasiado de Buenos Aires. La ciudad ofrece distintos puntos panorámicos y espacios abiertos que pueden servir para disfrutar de la jornada, siempre con las condiciones meteorológicas a favor.

Para observar un eclipse solar es indispensable utilizar anteojos homologados para este tipo de fenómenos. No se debe mirar directamente al Sol, ni siquiera durante los momentos en que está parcialmente cubierto, ya que puede provocar daños permanentes en la vista.