A una hora de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra el Delta del Paraná, un destino ideal para desconectar de la ciudad y conocer uno de los humedales más ricos en biodiversidad de la provincia de Buenos Aires. En diciembre habrá una experiencia para recorrer su entorno y descubrir, entre otras especies, al ciervo de los pantanos, que en algunos casos puede tener el pelaje completamente blanco.

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El paisaje del Delta cambia según el recorrido. Los ríos, arroyos y canales se abren paso entre árboles, vegetación y terrenos inundables, un ambiente en el que conviven numerosas especies de aves, mamíferos y otros animales silvestres. Lejos del movimiento de la ciudad, el sonido del agua y la fauna forman parte de un paseo que permite conocer otra cara de Buenos Aires.

Pantano Outdoor organiza avistajes de ciervos de los pantanos. Foto: Pantano Outdoor

Uno de los animales que habita este ecosistema es el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), una especie autóctona que se caracteriza por vivir en ambientes húmedos. Sin embargo, algunos ejemplares presentan una particularidad que los vuelve todavía más llamativos: pueden tener una coloración blanca, producto de una condición genética poco frecuente.

Se trata del leucismo, que provoca una pérdida parcial o total de pigmentación en el pelaje, pero no necesariamente en los ojos. No debe confundirse con el albinismo, que se relaciona con la ausencia de melanina y suele presentar ojos rosados o rojizos. En el Bajo Delta del Paraná se han registrado ciervos de los pantanos con leucismo.

Cómo es la escapada al Delta del Paraná

El próximo 6 y 7 de diciembre, Pantano Outdoor organiza una experiencia de navegación, avistaje de fauna y glamping en el Bajo Delta del Paraná. La propuesta está pensada para pasar un fin de semana en contacto con la naturaleza, recorrer el río y conocer el entorno en el que viven distintas especies silvestres.

La actividad comienza el domingo a las 9.30 y se extiende hasta el lunes a las 18, aproximadamente. Durante la experiencia se realizará navegación y avistaje de animales, mientras que el alojamiento será en modalidad glamping, que permite dormir en un entorno natural con algunas comodidades.

La salida es apta para todo público y ya cuenta con reservas abiertas, aunque los cupos son limitados. Quienes se sumen van a poder encontrar un ciervo de los pantanos de pelaje blanco, además de pasar una noche junto al río, conocer los humedales y disfrutar de un paisaje que invita a dejar de lado las preocupaciones.