Si hablamos de escapadas, sin dudas tenemos que mencionar la Reserva Natural Urbana de Morón: un espacio a solo minutos de la Ciudad de Buenos Aires que en el último tiempo se convirtió en un destino ideal para momentos de desconexión.

{{{htmlAmp}}}

En medio del caos de los grandes centros urbanos de la provincia de Buenos Aires, existe un lugar donde todavía es posible encontrar ombúes, espinillos, chimangos, cuises y lagartos overos. Este área protegida de 14,5 hectáreas ubicada en Castelar Sur busca conservar una muestra de los ambientes naturales de la región y acercar la biodiversidad a las y los vecinos.

Está situada en la intersección de las calles Prudan y Arena, y fue creada mediante la ordenanza municipal 14.101/11. Su objetivo no se limita solo a preservar especies de flora y fauna, sino además a recuperar parte de la memoria ambiental del territorio y generar un espacio de encuentro y recreación para la comunidad.

En un contexto de expansión urbana y transformación de los paisajes, este sitio cumple un rol fundamental al recordar la importancia de la protección de los ambientes nativos.

Las especies autóctonas presentes en la reserva

La reserva alberga una gran diversidad de animales característicos de los ambientes de la provincia de Buenos Aires. Entre las especies que pueden encontrarse aparecen los chimangos, gavilanes, comadrejas, liebres, cuises, lagartos overos, culebras y una enorme variedad de insectos y anfibios.

La vegetación también permite reconocer parte del paisaje original de la región. Entre las especies presentes se destacan los ombúes, acacias negras, molles, chañares, algarrobos, espinillos, laureles, coronillos y timboes.

Aprender y disfrutar de la naturaleza

La reserva tiene una impronta educativa y comunitaria. En este sentido ofrece actividades gratuitas durante todo el año como caminatas de sensibilización, talleres ambientales, recorridos autoguiados, avistaje de aves y visitas guiadas.

La propuesta permite que grandes y chicos conozcan de cerca las especies que forman parte del ecosistema bonaerense y comprendan por qué resulta importante conservarlas.

En simultáneo, este sitio funciona como un espacio de recreación al aire libre, muy elegido por vecinas y vecinos del conurbano bonarense. Quienes quieran visitarlo pueden acercarse a Coronel Arena 3202, en Castelar Sur.

Según la información ofrecida por el Municipio de Morón, la reserva permanece abierta de miércoles a domingos y feriados, con horarios que varían de acuerdo a la temporada del año. Durante la primavera y el verano funciona de 9.30 a 18.30.