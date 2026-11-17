El nuevo espacio público de Tandil ya es una realidad. El Municipio inauguró oficialmente el Paseo de las Flores, un predio de aproximadamente 12 hectáreas en el sector del Dique Viejo que fue recuperado para actividades recreativas, ambientales y comunitarias.

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La ceremonia se realizó la semana pasada sobre la calle Hermano Gabriel Taborín, entre Cereseto y Pueblos Originarios, con entrada gratuita y una propuesta que combinó música, danza y patrimonio. La fecha original había sido el domingo 1 de noviembre, pero las condiciones climáticas obligaron a reprogramar el acto.

Un espacio que ya tenía público

Aunque la inauguración formal se concretó hace pocos días, el paseo ya llevaba varios días abierto al público. Durante el último fin de semana largo, miles de turistas y vecinos se acercaron a recorrer sus instalaciones, lo que anticipaba el interés que despertaría el nuevo espacio.

El predio está atravesado por el arroyo Blanco y cuenta con recorridos al aire libre y sectores parquizados pensados para el descanso, el encuentro y la recreación.

La jornada inaugural incluyó las presentaciones de Vieja Minga y la Banda Juvenil Municipal. También hubo una intervención especial del Ballet Municipal de Danzas Académicas y una exhibición de vehículos antiguos a cargo del Museo de Vehículos de Época de Tandil. La combinación de propuestas buscó reflejar el espíritu del paseo: un lugar para disfrutar en familia, con actividades culturales y recreativas al aire libre.

La recuperación de un sector estratégico

El Paseo de las Flores forma parte de un proyecto de recuperación integral del predio del Dique Viejo, un sector que el Municipio destinó a usos recreativos y ambientales.

Uno de los aspectos destacados de la intervención es la reutilización de parte de los adoquines retirados durante la repavimentación de la calle Sarmiento. El material fue recuperado en cumplimiento de la Ordenanza N.º 18.455, que establece su preservación, y otra parte se utilizó para construir el escenario de la Plaza de la Democracia, en el barrio Cerro Leones.

Un nuevo atractivo para vecinos y turistas

Con esta inauguración, Tandil suma formalmente un espacio público a su oferta recreativa y turística. El Paseo de las Flores se convierte en una alternativa para quienes buscan actividades al aire libre sin alejarse del centro urbano, y en un nuevo punto de encuentro para la comunidad.

La apuesta por recuperar sectores degradados o subutilizados y transformarlos en espacios verdes se inscribe en una tendencia que otras ciudades de la provincia también están impulsando, con el objetivo de ampliar la oferta de esparcimiento y mejorar la calidad de vida de los vecinos.