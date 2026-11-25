Los jubilados porteños que son parte del programa Pase Cultural podrán disfrutar de una propuesta diferente para cerrar la semana: el Planetario Galileo Galilei será escenario de Vuelta por el universo, un espectáculo inmersivo para mirar el cosmos desde otra perspectiva.

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Show en el Planetario para jubilados con Pase Cultural: de qué se trata

La actividad se realizará el viernes 27 de noviembre a las 12.30 hs en el Planetario (Sarmiento 1425, Ciudad de Buenos Aires) y es exclusiva para beneficiarios del programa. Para asistir, hay que reservar las entradas.

En concreto, Vuelta por el universo es un espectáculo astronómico que plantea un viaje visual por el espacio. El recorrido comienza en los astros más cercanos y avanza hasta los confines del cosmos. A lo largo de la experiencia, el público podrá descubrir las estructuras que forman el universo. Se trata de una opción para quienes disfrutan de la astronomía o quieren acercarse a ella a través de una propuesta cultural.

Cómo reservar las entradas con el Pase Cultural

La reserva se hace mediante el formulario de Pase Cultural. Estos son los puntos a tener en cuenta:

Hay que ingresar al link y completar la reserva.

Cada reserva es válida para dos lugares .

. La actividad está destinada exclusivamente a beneficiarios del Pase Cultural.

Una vez cubierto el cupo, ya no se podrá completar el formulario.

Quienes tengan dudas o quieran hacer una consulta pueden escribir a comunidadpase@buenosaires.gob.ar.

Planetario gratis para jubilados: cómo sacar las entradas

Además de la actividad de Pase Cultural, el Planetario contempla entradas gratuitas para jubilados y pensionados en otros espectáculos. Se trata de un beneficio distinto, con otra vía de reserva.

Las entradas se deben gestionar previamente por internet, a través de la página de Entradas BA. El ingreso está sujeto a la capacidad de la sala y no se puede acceder sin ticket. Siempre, conviene verificar los requisitos de cada actividad antes de anotarse.