Iba descalzo hacia Luján por León XIV y su historia de peregrinación emocionó a todos: "Me dijeron que tenía que despedirme de mi hijo"

La imagen se repitió a lo largo del camino: un hombre que avanzaba sin calzado, con paso firme pero cansado, entre cientos de peregrinos que se dirigían a la Basílica de Luján.

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No era una excentricidad ni una penitencia impuesta: era una promesa. Su hijo había atravesado una cirugía de alto riesgo y él había decidido que, si salía adelante, caminaría descalzo hasta la Virgen para agradecer.

“Mi hijo tenía una operación muy riesgosa y los doctores me dijeron que tenía que despedirme de mi hijo porque no iba a aguantar. Gracias a Dios lo operaron y salió todo bien, yo pedí por él y vengo a agradecerle a él y al Papa”, recordó Jonathan. Esa frase resume el punto más oscuro de una historia que terminó con un final distinto al que tanto temía.

La peregrinación hacia Luján se convirtió en el escenario de decenas de historias como la suya. Familias que llegaron desde distintos puntos del país para agradecer, para pedir por la salud de un ser querido o simplemente para estar cerca del papa León XVI, en un momento que sentían histórico.

Algunos pasaron la noche a la intemperie, bajo la lluvia, con banderas y paraguas, convencidos de que el agua era una bendición. “Aguantamos todo por el Papa”, dijo una mujer. Esa frase se repitió en distintas versiones entre quienes esperaban la última misa del Sumo Pontífice en suelo argentino.

El agradecimiento de un padre

La historia del hombre descalzo no fue la única, pero sí una de las que más se compartió. Representa algo que se repitió en cada tramo del camino: la fe puesta en gestos concretos, en promesas que se cumplen aunque duela, en la idea de que un esfuerzo físico puede acompañar un agradecimiento que las palabras no alcanzan.

La visita que cerró con una multitud

El paso del Papa por la Argentina dejó gestos que excedieron la liturgia. Este miércoles, antes de la misa en Luján, visitó el penal de Devoto, donde escuchó testimonios de personas privadas de la libertad. Uno de los momentos más emotivos fue el relato de Cristian, un joven de 29 años que contó cómo salió de las adicciones y reconstruyó su vínculo con la fe.

“Pido perdón a todos los que de algún modo lastimé”, dijo frente al Pontífice. El Papa lo escuchó con atención antes de dirigirse a todos los internos con un mensaje de reinicio: “Esta situación actual que atraviesan es un momento para poder reiniciar sus vidas”.

Los presos le entregaron regalos hechos en talleres penitenciarios: una estola tejida en Ezeiza, artesanías de San Martín y un libro con mensajes de detenidos de todo el país. Pero el gesto que más circuló fue otro: en el último día de su estadía, un delegado salió a la calle con postales firmadas de puño y letra por el Papa y las repartió entre los vecinos que esperaban frente a la Nunciatura. “Esparza el Evangelio, lo que concebiste en el corazón, dispénsalo con la boca”, decía la dedicatoria, y quienes la recibieron no salían de su asombro.

La peregrinación a Luján, con sus miles de historias anónimas, fue el complemento perfecto para una visita papal que buscó mostrarse cercana, que eligió la cárcel antes que el palacio y que terminó con una multitud frente a la Virgen. El hombre que caminó descalzo no necesitó explicar demasiado: su hijo estaba vivo, él había cumplido, y eso era todo lo que importaba.