Peña folclórica gratis en la Ciudad de Buenos Aires: un plan ideal para jubilados

La Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires se llena de música, baile y encuentro a mitad de semana gracias a su peña folclórica gratuita, pensada para disfrutar en pleno movimiento y con un atractivo extra: no hace falta saber bailar para sumarse. Es un plan ideal para jubilados y para cualquier persona que quiera conocer el folklore de una manera diferente.

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Cómo es la peña de la Casa de la Cultura

La próxima peña será el miércoles 28 de octubre en Las Rotativas, un emblemático sector del subsuelo de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, CABA). Los bailarines Martina Guerreiro y Charly Candia guiarán a los asistentes para que se sumen a la pista, aprendan pasos nuevos de Gauchito Cuyano y disfruten de la música en vivo.

El encuentro tiene dos momentos:

18 a 19 h: clase para aprender los pasos.

clase para aprender los pasos. 19 a 20:30 h: peña con música y baile en vivo.

La propuesta suele repetirse durante los miércoles del mes; se trata de una forma de acercar la música y la danza en un show que se renueva cada semana. No solo para verlo y escucharlo, sino también para vivir el folklore desde el movimiento, con una dinámica participativa.

Peña folclórica: cómo reservar el lugar con el Pase Cultural

La actividad se enmarca en los beneficios del Pase Cultural, el programa del Gobierno de la Ciudad que ofrece propuestas culturales gratuitas. Para los beneficiarios, hay un formulario de inscripción online para reservar lugar en la peña del 28 de octubre, se puede pedir reserva para una o dos personas.

En el formulario hay que completar:

Email

Nombre y apellido

DNI

Tipo de Pase que se tiene

Género

Cantidad de lugares: se puede reservar uno o dos.

La actividad es impulsada por la Casa de la Cultura porteña y figura como abierta a la comunidad, en caso de que no puedas asegurarte un lugar mediante el Pase Cultural, se aconseja llegar con tiempo al sitio, ya que se ingresa hasta agotar la capacidad de la sala.