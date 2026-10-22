Plan de fin de semana para jubilados en CABA: los museos gratis para visitar cuando llueve

Frente al cielo nublado y la posibilidad de lluvias, los planes al aire libre quedan descartados. Sin embargo, los jubilados pueden hacer una salida tranquila, cultural y sin gastar de más: el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte Decorativo abren sus puertas los fines de semana con entrada libre y gratuita.

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Dos museos para visitar gratis en la Ciudad de Buenos Aires

Entre las propuestas porteñas para este fin de semana, los museos son una gran opción para los jubilados porque se pueden recorrer sus muestras sin apuro, a su ritmo y en la comodidad de un espacio cerrado. En casa uno se puede encontrar:

Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473). Es una de las instituciones públicas de arte más importantes del país. Su colección reúne pinturas, esculturas, dibujos y grabados de artistas argentinos, latinoamericanos y europeos, distribuidos en distintas salas. Por su tamaño, permite organizar una visita de una o dos horas, con pausas, o dedicarse a un sector en particular.

(Av. del Libertador 1473). Es una de las instituciones públicas de arte más importantes del país. Su colección Por su tamaño, permite organizar una visita de una o dos horas, con pausas, o dedicarse a un sector en particular. Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902). Funciona en una residencia de estilo francés construida a comienzos del siglo XX. El propio edificio forma parte del recorrido: los salones conservan mobiliario, objetos y obras que permiten conocer cómo vivían las familias más acomodadas de la época. Es una visita que combina arte, historia y arquitectura.

Ambos museos se pueden combinar en una misma jornada porque se encuentran sobre la misma avenida a pocas cuadras de distancia. Es clave para un día de lluvia o un día de mucho calor.

¿Qué horarios tiene cada museo?

Museo Nacional de Bellas Artes : los sábados y domingos abre de 10.00 a 19.30 (último ingreso).

: los sábados y domingos abre de 10.00 a 19.30 (último ingreso). Museo Nacional de Arte Decorativo: los sábados y domingos abre de 13 a 19 hs (el último ingreso es a las 18.30 hs). El público presente puede disfrutar de las 16 hs de visitas guiadas sin costo y sin necesidad de reserva previa.