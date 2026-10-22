Un jardín con sakuras y un lago tiene entrada gratis para jubilados: en CABA, fácil y rápido de llegar. Foto: Jardín Japonés

En la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un oasis en medio del caos: el Jardín Japonés. Jubilados pueden disfrutar de recorrer el parque y sentarse bajo los árboles de sakuras sin pagar, y es que de martes a viernes este grupo tiene entrada gratis. El parque fue inaugurado en 1967 a pedido del por entonces príncipe heredero al trono imperial del Japón, Akihito, durante un a visita al país junto a su esposa, Michiko.

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Sus deseos fueron órdenes y en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires se construyó el Jardín Japonés, para agradecer y honrar la amistad entre Argentina y Japón. El diseño estuvo a cargo de la colectividad japonesa y sigue los cánones tradicionales de esta cultura, priorizando la búsqueda de la armonía y la contemplación.

El Jardín Japonés de la Ciudad de Buenos Aires tiene entrada gratis para jubilados. Foto: Jardín Japonés

Quienes se acerquen van a poder disfrutar de estanques de agua cristalina habitados por numerosos peces carpa, o Koi como se los conoce en Japón, rodeados de senderos sinuosos, rocas volcánicas y una vegetación que incluye bonsáis, arces japoneses y kokedamas. Además de los senderos, los visitantes pueden cruzar los pequeños lagos a través de puentes ornamentados, desde donde se puede admirar la totalidad del jardín.

En lo que respecta a las personas de la tercera edad, el Jardín Japonés fue uno de los primeros lugares turísticos en la Argentina en recibir la Distinción en Gestión Ambiental y Calidad Turística en Accesibilidad en 2016, por contar con ascensor, mapa háptico, sanitarios accesibles, rampas asistidas.

Qué otros lugares de CABA tienen entrada gratis para jubilados

Además del Jardín Japonés, en la Ciudad de Buenos Aires existen otros lugares con entrada gratis para jubilados. Por un lado estan los museos nacionales, a los que jubilados y pensionados pueden entrar sin pagar presentando la acreditación correspondiente. Por ejemplo, se puede visitar el Museo Nacional de Bellas Artes en Recoleta, el Museo Histórico Nacional en Parque Lezama y el Museo del Cabildo en la Plaza de Mayo.

Para quienes prefieren hacer un plan al aire libre, en el barrio de Palermo está el Jardín Botánico Carlos Thays, que ofrece recorridos guiados y de contemplación botánica con entrada gratis para personas de la tercera edad. Por último, a metros del botánico está el Ecoparque, al que jubilados también pueden acceder sin pagar.