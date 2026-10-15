Los jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires pueden disfrutar de un tour literario completamente gratis la próxima semana. Se trata de un propuesta del programa Pase Cultural que abre las librerías porteñas para conocer la historia de grandes autores.

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Así será el tour literario del Pase Cultural en CABA

El próximo tour literario, denominado "Clásicos breves, una puerta de entrada a los grandes autores", se realizará el martes 20 de octubre desde las 16 h en Parque Chacabuco. El recorrido estará guiado por Juan Francisco Baroffio (@queremoslibros en Instagram) y permitirá conocer dos librerías:

Abre mundos (Salas 686)

(Salas 686) Lu Reads Libros (Malvinas Argentinas 844)

Se trata de un recorrido pensado para que las personas se acerquen a nuevos universos literarios. Durante la actividad, el guía especializado recomendará diversas temáticas y claves para acercarse a cada obra.

¿Cómo ser parte de la actividad literaria?

La actividad es exclusiva para beneficiarios de Pase Cultural y para participar hay que inscribirse en el formulario online. Para otorgar la vacante, el programa prioriza el espacio de aquellas personas que no hayan participado nunca de los tours, por lo que las personas que hayan participado en la edición de septiembre no podrán ser parte de esta.

Quienes tengan dudas o consultas pueden escribir un correo a comunidadpase@buenosaires.gob.ar.