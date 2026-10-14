Disfrutá gratis de Mafalta inmersiva: la oportunidad para descubrir el universo de Quino de otra forma

Los jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires pueden disfrutar de la experiencia Mafalda Inmersiva gratis en el Centro Cultural Recoleta. Se trata de una propuesta para los beneficiarios del Pase Cultural, un programa porteño que busca facilitar el acceso a diferentes propuestas culturales.

{{{htmlAmp}}}

Mafalda Inmersiva: la experiencia para conocer de otra manera el universo de Quino

La experiencia invita a sumergirse de lleno en el mundo de Mafalda. Pensada tanto para los fanáticos de siempre como para las nuevas generaciones, la propuesta vuelve el universo de Quino tangible: se puede caminar por el barrio de la tira, sentir sus texturas, visitar la pieza de Mafalda o pasar por el almacén de Manolo en un trayecto 100% interactivo.

Los beneficiarios del Pase Cultural podrán disfrutar de Malfada Inmersiva gratis en octubre

Además, la propuesta ofrece un área especialmente diseñada con juegos para que los más chicos disfruten y exploren a su ritmo. La exhibición combina tecnología con arte, se puede encontrar:

Proyecciones 360° con sonido envolvente y video mapping de máxima definición.

Realidad virtual multiusuario para compartir el recorrido en tiempo real.

Módulos táctiles interactivos, figuras a escala de los personajes clásicos y una banda sonora original.

Animaciones 2D realizadas por un equipo internacional (Argentina, España e Inglaterra) que cuidan rigurosamente el trazo y el espíritu original de Quino.

Es clave saber que el recorrido es en sentido único, es decir, se pasa por las 14 salas temáticas y no se puede volver a las ya visitadas. En total, la experiencia dura alrededor de una hora. No se permite ingresar con cochecitos, bolsos grandes, mate, comida ni bebida.

¿Cómo acceder a las entradas gratis?

La experiencia más reciente fue el pasado miércoles 14 de octubre, pero hay entradas disponibles para fechas durante todo octubre. Los interesados en obtener los tickets gratis deben completar el formulario online que se publica en redes sociales (@pasecultural en Instagram) o por el canal de difusión de WhatsApp.

Cada beneficiario puede solicitar un máximo de 2 entradas, aunque la cantidad de reservas estará sujeta a disponibilidad. Por dudas o consultas, se puede enviar un correo a comunidadpase@buenosaires.gob.ar