Tres planes para hacer en CABA este sábado si llueve: museos, cine y una experiencia inmersiva.

El primer sábado de octubre llega con un panorama inestable para la Ciudad de Buenos Aires. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan precipitaciones durante buena parte de la jornada, por lo que los espacios culturales bajo techo aparecen como una alternativa para quienes quieran salir de casa y disfrutar del fin de semana.

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Para quienes busquen actividades diferentes sin preocuparse por el paraguas, CABA ofrece varias opciones que combinan arte, cine, teatro y experiencias inmersivas. A continuación, tres planes para tener en cuenta este sábado 3 de octubre.

Qué hacer este fin de semana lluvioso en Buenos Aires

Museo Nacional de Bellas Artes

Una de las alternativas para refugiarse de la lluvia es visitar el Museo Nacional de Bellas Artes, que este sábado abre sus puertas de 10 a 19.30. Además del recorrido por su colección permanente y las muestras temporarias, el espacio tiene actividades especiales programadas durante la jornada.

Entre las propuestas se encuentra la visita guiada “Bellas Artes 130”, que se realizará a las 16 y a las 18. También habrá a las 17 una actividad para familias titulada “¿Dónde viven las historias?”. Por la mañana, a las 11, se ofrecerá “El retrato en tus manos”, una visita guiada destinada a personas ciegas o con baja visión.

Casa Nacional del Bicentenario

Otra opción para pasar la tarde a resguardo del mal tiempo es la Casa Nacional del Bicentenario, donde durante este fin de semana se pueden recorrer distintas propuestas artísticas.

Entre las exposiciones disponibles se encuentran “Red (Unión)”, de Paula Toto Blake, y “Tercer orden”, de Miguel Dávila. Además, el sábado comienza “La velocidad de la sangre”, una obra dirigida por Gabo Baigorria.

El espacio también suma una propuesta cinematográfica con KINO CNB, que este sábado presenta la película Algunas notas sobre M.M.M.. De esta manera, el lugar ofrece distintas alternativas para armar una salida cultural sin necesidad de permanecer al aire libre.

Centro Cultural Recoleta y Mafalda Inmersiva

El Centro Cultural Recoleta es otra de las opciones para quienes quieran aprovechar el sábado a pesar de la lluvia. Ubicado en Junín 1930, el espacio cuenta con exposiciones y distintas propuestas culturales para recorrer durante la jornada y funciona hasta las 21.

Entre las alternativas de este fin de semana también aparece Mafalda Inmersiva, una experiencia dedicada al universo creado por Quino que permite recorrer de manera interactiva algunos de los escenarios y personajes más reconocidos de la historieta argentina.