Exclusivo para jubilados: cómo acceder a un ciclo de cine gratis en la Ciudad de Buenos Aires

Los jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires pueden disfrutar de un ciclo de cine completamente gratis si son beneficiarios del Pase Cultural. Esta vez se proyectará Hedy Crilla, de Luciana Murujosa.

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Cuándo será la próxima proyección de películas gratis

La nueva edición de ciclo se realizará el martes 27 de octubre a las 11 h en London City (Av. de Mayo 599) y en la segunda edición se proyectará Hedy Crila, que aborda la historia de una actriz judía austríaca que debe huir de Europa ante una amenaza nazi, llega a Argentina en 1940 y revoluciona para siempre la forma de actuar en el país, introduciendo el método de Stanislavski.

La producción, que dura solo 90 minutos, propone recuperar la historia de una artista que logró superarse y volver a comenzar aferrada a su pasión por el teatro. Dirigido por Liciana Murujosa, el film fue pensado para acercar la historia de Crilla a personas que no sabrían de su existencia. La directora se comprometió a realizar un trabajo exhaustivo y hasta capturó los testimonios de quienes habían sido sus alumnos.

Se trata de una nueva oportunidad para encontrarse con historias, personajes y miradas que acercan a la cultura argentina a través del cine.

¿Cómo acceder a las entradas gratis?

La actividad es exclusiva para beneficiarios de Pase Cultural y se deben reservar las entradas en el formulario online. Cada persona puede reservar dos lugares.