Taller gratis para jubilados en CABA: cómo acceder a becas para disfrutar de actividades culturales

Los jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires pueden obtener becas completas en el Centro Cultural Recoleta para hacer distintas actividades culturales totalmente gratis durante noviembre. Se trata de actividades presenciales, ideales para hacer algo diferente durante la semana.

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Cómo acceder a las becas culturales en el Centro Cultural Recoleta

Durante noviembre, los jubilados beneficiarios del Pase Cultural podrán postularse para recibir una beca completa en el Centro Cultural Recoleta. La solicitud es simple: se deben inscribir en el formulario oficial de Google. Las personas seleccionadas son después contactadas por correo (por eso es clave escribir correctamente la dirección de mail). Por dudas o consultas, se puede escribir a comunidadpase@buenosaires.gob.ar.

Cuáles son los talleres que se podrán realizar con las becas

La beca completa sirve para participar totalmente gratis de los siguientes talleres: