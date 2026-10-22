Taller gratis para jubilados en CABA: cómo acceder a becas para disfrutar de actividades culturales

Los jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires pueden obtener becas completas en el Centro Cultural Recoleta para hacer distintas actividades culturales totalmente gratis durante noviembre. Se trata de actividades presenciales, ideales para hacer algo diferente durante la semana.
Cómo acceder a las becas culturales en el Centro Cultural Recoleta
Durante noviembre, los jubilados beneficiarios del Pase Cultural podrán postularse para recibir una beca completa en el Centro Cultural Recoleta. La solicitud es simple: se deben inscribir en el formulario oficial de Google. Las personas seleccionadas son después contactadas por correo (por eso es clave escribir correctamente la dirección de mail). Por dudas o consultas, se puede escribir a comunidadpase@buenosaires.gob.ar.
Cuáles son los talleres que se podrán realizar con las becas
La beca completa sirve para participar totalmente gratis de los siguientes talleres:
- ”La cultura popular en la Edad Moderna” con Pablo Borda: se realiza los jueves 18.30 hs y propone una mirada exploratoria de las formas de vida, creencias y prácticas de los sectores no privilegiados de la sociedad en los siglos de la Edad Moderna. Así, aborda al mundo de campesinos, artesanos, pobres, disidentes y marginales a través de la historia social y cultural.
- “Las herramientas básicas del stand up” con Félix Buenaventura: se hace los viernes 18:30 hs y ofrece técnica y estructuras para escribir de manera divertida sobre lo que los jubilados conocen, ya sea su entorno, mirada personal y la relación con el mundo. Entre los objetivos, se encuentra la posibilidad de identificar cómo reírse de distintas preocupaciones, miedos y banalidades a las que las personas se suelen acostumbrar, aunque no estén de acuerdo, que pueden ser el punto de partida para un stand up.