La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró que un hombre había sido detenido por Gendarmería por transportar en Mendoza dos kilos de cocaína dentro de frascos de talco. "Mucho talco, poco eficient-e", publicó con ironía la ministra en sus redes sociales. El hombre estuvo preso más de 20 días hasta que finalmente se comprobó que hubo un error, que no era cocaína y fue liberado.

A principios de octubre, efectivos de Gendarmería realizaban un operativo de control sobre la Ruta Nacional 7, altura del peaje de la localidad mendocina de La Paz, cuando detuvieron un micro que realizaba la ruta Mendoza-Buenos Aires. Maximiliano Ariel Acosta, de 42 años, viajaba con 18 envases de talco y llamó la atención de los efectivos, que realizaron pruebas con reactivos que dieron positivo y el hombre quedó detenido.

"Lo maltrataron. Hablaban de golpe al narcotráfico. No lo dejaban ir al baño. Le robaron todas sus pertenencias, plata y su campera. Hablé con la fiscalía y me dijeron que lo iban a cuidar. Me mintieron", denunció Laura, su madre, en diálogo con el medio local Sitio Andino. Acosta, oriundo de Mar del Plata, estuvo detenido por 21 días, primero en la U32 de Tribunales Federales y luego en la cárcel federal de la localidad mendocina de Cacheuta, hasta que fue liberado en la noche del miércoles 23 de octubre.

Según detalló su madre, fue liberado sin plata, solo y sin saber dónde estaba, por lo que tuvo que pedir ayuda a un automovilista que lo trasladó al centro de Mendoza. "Que Gendarmería me diga qué reactivos usaron. Me dijeron que lo vieron en actitud sospechosa y nervioso. Hemos vuelto a las peores épocas del país", agregó su madre.

Al conocer la detención de Acosta, la ministra Bullrich había celebrado en redes sociales con una irónica frase y lo catalogó como un hito más en su lucha contra el narcotráfico. "Mucho talco, poco eficient-e. Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia. Pero la Gendarmería lo descubrió rápidamente gracias a su nerviosismo y actitud sospechosa. ¡La seguridad de nuestro país va un paso adelante de los delincuentes! Las hace, las paga", publicó Bullrich en su cuenta de la red social X.