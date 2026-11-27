Quienes transitan a diario por la combinación de las líneas A y C del subte ahora tienen un motivo más para detenerse. Subterráneos de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura de la Ciudad inauguraron la Bibliosubte Mario Vargas Llosa, un espacio público y gratuito instalado en el Pasaje Lima. Se trata de la segunda sede de la Red Pública de Bibliotecas de la Ciudad que funciona dentro de la red de subterráneos, después de la experiencia inicial en Plaza de Mayo. La biblioteca abre de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, y está pensada para que los usuarios puedan leer, estudiar o simplemente hojear un libro mientras esperan el tren o hacen una combinación. La iniciativa apunta a ampliar el acceso a la lectura y a fortalecer la presencia de las bibliotecas en lugares de circulación cotidiana, donde miles de personas pasan todos los días sin advertir que tienen un espacio cultural a pocos metros.

{{{htmlAmp}}}

Del acto de apertura participaron el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibañez; la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes; el subsecretario de Patrimonio y Desarrollo Cultural, Leonardo Bellante; y la gerenta de Promoción del Libro y Bibliotecas, Omara Barra. Las autoridades recorrieron las instalaciones y coincidieron en que el subte puede ser mucho más que un medio de transporte: también una red para promover actividades culturales. La propuesta se enmarca en una política más amplia que busca acercar los libros a los vecinos en los lugares por donde circulan a diario, más allá de las bibliotecas tradicionales de cada barrio.

Más de 800 libros, Wi-Fi y préstamo a domicilio

El nuevo espacio no se limita a exhibir libros: ofrece un servicio completo para quienes quieran quedarse o llevarse material a casa. El acervo está compuesto por 860 ejemplares de narrativa contemporánea argentina e internacional, destinados a adultos, jóvenes y niños. Además del préstamo, los visitantes pueden utilizar una sala de lectura y estudio equipada con mesas, sillas y conexión Wi-Fi, pensada para permanecer en el lugar en un entorno cómodo y accesible. Quienes deseen llevarse un libro a casa solo deben completar un formulario online y respetar las condiciones de la Red de Bibliotecas Públicas; luego pueden devolverlo en cualquiera de las 34 bibliotecas públicas de la Ciudad. Ese sistema de devolución cruzada permite que los ejemplares circulen por toda la red y que el préstamo no quede limitado a la estación donde se retiró el libro.

La propuesta busca que el subte deje de ser solo un medio de transporte y se convierta también en un espacio cultural. La biblioteca funciona en el Pasaje Lima, un punto de conexión entre dos líneas muy utilizadas por los pasajeros, lo que garantiza una afluencia constante de público. La idea es que los usuarios puedan aprovechar los tiempos muertos del viaje para leer, estudiar o simplemente elegir un libro para llevarse. Según explicaron durante la inauguración, la experiencia de la primera Bibliosubte en Plaza de Mayo fue positiva y abrió la puerta para replicar el modelo en otras estaciones y líneas.

Un homenaje a Vargas Llosa y nuevas iniciativas

El nombre de la biblioteca surge de una alianza con la Cátedra Mario Vargas Llosa y rinde homenaje al escritor peruano, ganador del Premio Nobel de Literatura. La elección del nombre reafirma el compromiso compartido con la promoción de la lectura y la literatura, y vincula el espacio con una figura central de la narrativa latinoamericana. Durante la inauguración, Ibañez destacó que la red de subtes puede aprovecharse para promover actividades culturales para los miles de usuarios que circulan a diario, y adelantó que ya trabajan con el Ministerio de Cultura para inaugurar nuevas Bibliosubtes en otras líneas. Por su parte, Ricardes señaló que el trayecto en subte es una oportunidad para descubrir un buen libro y subrayó que los vecinos podrán acceder a ejemplares para todas las edades y devolverlos en cualquier biblioteca pública de la Ciudad. La funcionaria también mencionó que la apertura se realiza junto con la Cátedra Vargas Llosa, lo que refuerza el vínculo entre el espacio y la literatura contemporánea.

La apertura se suma a otras acciones que buscan fomentar el hábito de la lectura en el subterráneo. Entre ellas se destacan el "Vagón de lectores", una convocatoria impulsada por la booktuber Cecilia Bona para que los usuarios se acerquen a compartir un viaje en subte leyendo, y las sueltas de libros en distintas estaciones. Estas iniciativas buscan generar un hábito de lectura en un entorno poco convencional y acercar los libros a personas que quizás no visitarían una biblioteca tradicional. Con esta nueva sede, la Ciudad continúa ampliando la presencia de sus bibliotecas públicas, que suman a sus espacios en los barrios nuevas propuestas en lugares de circulación cotidiana. El objetivo final es que cada vez más personas puedan encontrarse con un libro en el lugar menos pensado: en medio de un viaje en subte, mientras esperan el tren o mientras hacen una combinación.