Subtes: la Ciudad está a un paso de instalar nuevos ascensores en dos estaciones clave

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanzó con la contratación para incorporar ascensores en dos estaciones de la red de subtes porteña.

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La licitación ya fue preadjudicada a una empresa del sector y quedó pendiente la aprobación formal del contrato para avanzar con el comienzo de los trabajos.

La intervención contempla cuatro equipos y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses desde la firma del acta de inicio.

¿Cuáles son las estaciones del subte porteño que sumarán nuevos ascensores?

Subterráneos de Buenos Aires (SBA) preadjudicó la licitación a Ascensores Servas, cuya oferta fue la única presentada y superó la evaluación técnica. Para formalizar el contrato resta la aprobación del Directorio de la compañía estatal.

El plan contempla cuatro equipos, dos por parada, con uno destinado a cada andén. En Scalabrini Ortiz, los pasajeros todavía deben utilizar las escaleras para llegar a los andenes, mientras que Agüero dispone de escaleras mecánicas, pero no de elevadores.

El plazo previsto para completar las tareas es de 12 meses desde la firma del acta de inicio. Los trabajos serán financiados mediante un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI), otorgado en 2018.

La iniciativa se suma a otras intervenciones que ya tienen adjudicatarios. En junio de 2026, Femyp quedó a cargo de proveer un equipo para Federico Lacroze, de la línea B, y otro para Plaza de los Virreyes, de la línea E.

La misma compañía también obtuvo el contrato para dotar de seis elevadores a Olleros y José Hernández, ambas de la línea D, con tres dispositivos para cada una. En ese proceso, la propuesta de Ascensores Servas fue desestimada por incumplir los requisitos del pliego.