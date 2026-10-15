El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció los próximos pasos para avanzar con la construcción de la línea F del subte, un proyecto que ampliará la red de transporte subterráneo porteño. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que la adjudicación está prevista para diciembre de 2026 y que los trabajos comenzarán a principios de 2027.

{{{htmlAmp}}}

La obra contempla un nuevo corredor entre el sur y el norte porteño, con un trazado que atravesará sectores de alta circulación y permitirá mejorar las conexiones entre distintos puntos del área metropolitana.

El proceso de contratación ya avanzó con la selección de consorcios interesados en ejecutar los trabajos, mientras el proyecto se prepara para ingresar en la etapa de emplazamiento.

¿Cuánto durarán las obras de construcción de la línea F?

"En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027", detalló en redes sociales el jefe de Gobierno porteño.

La licitación recibió ofertas de dos consorcios: CITIC Construction, Ranken Railway Construction, Supercemento, Eleprint y Panedile, por un lado, y Roggio-Ghella, por el otro. La evaluación comenzó con el análisis de las propuestas técnicas y continuará con la instancia económica antes de definir qué grupo estará a cargo del proyecto.

De acuerdo con los plazos informados por el ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, la construcción demandaría alrededor de seis años. El objetivo es completar una conexión subterránea de casi 10 kilómetros, con una inversión estimada en 1350 millones de dólares.

¿Cómo será el recorrido de la línea F?

El trazado de la línea F tendrá 12 estaciones y conectará Barracas con Palermo, con paso por Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás y Recoleta. Las paradas previstas serán Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico.

Además, permitirá combinar con las seis líneas de subte existentes y con los ferrocarriles Roca, en Constitución, y San Martín, en Palermo.

Para construir los túneles, el proyecto contempla el uso de una máquina tuneladora, un sistema que permite avanzar bajo tierra y reducir la necesidad de excavaciones a cielo abierto a lo largo del recorrido. Según explicó Bereciartua, la tecnología permitiría perforar entre 300 y 500 metros por mes, aunque el plazo total dependerá del desarrollo de las distintas etapas de la obra.