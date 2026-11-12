Paro de subtes: el Gobierno porteño exige garantizar al menos el 50% del servicio

A pocas horas de comenzar el paro de subtes anunciado por el gremio, el Gobierno porteño dispuso este jueves que se garantice una cobertura mínima del 50%. La medida gremial, que estaba prevista para las 21 horas, se originó tras el fallecimiento de un exoperario producto de su exposición al asbesto. A través de la Resolución 1353/2026, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires estableció un mínimo de cobertura para las seis líneas y el Premetro, que se verán afectadas a partir de las 21 por la medida de fuerza.

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Según informó Emova, la Ciudad se basó en el artículo 3.° del Decreto 230/26, que estipula que ante huelgas o reclamos colectivos que afecten la prestación de servicio debe haber una cobertura mínima del 50% tanto en subtes como en cualquier transporte que sea calificado esencial.

"Desde Emova se están adoptando todas las medidas operativas y técnicas necesarias para dar cumplimiento a lo resuelto y notificando a los trabajadores que, en el marco de la disposición mencionada, deben prestar servicios para asegurar la continuidad del servicio a los usuarios que necesiten trasladarse por la Ciudad", indicó la empresa.

De acuerdo al comunicado, la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña convocó a una "instancia urgente" para intentar garantizar su cumplimiento y encauzar el conflicto entre las partes por los canales institucionales.

Qué dijeron los metrodelegados

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) realizaron una presentación ante la Secretaría para "pedir la nulidad y la inconstitucionalidad" del pedido del Gobierno porteño, según indicaron fuentes del gremio a El Destape.

Por su parte, el secretario general de AGTSyP, Néstor Segovia, aseguró que la muerte del exempleado de subte "es algo muy sentido" y que le resulta "complicado" no continuar con la protesta.

"Hace dos años votamos que cada compañero que fallezca por esta enfermedad íbamos a hacer una medida de fuerza de 2 horas", señaló Segovia a este medio.

El dirigente gremial recordó que los trabajadores tienen el objetivo de "conseguir que un jubilado siga con el tratamiento de por vida" por cáncer producto del asbesto y que tengan "un lugar exclusivo" para abordarlo. "Nosotros alcanzamos ya sacar 400 toneladas, pero hay algunas formaciones que tienen este mineral todavía", apuntó.

¿Por qué es el paro?

La medida de la Secretaría de Trabajo se produjo luego de que el gremio declarara paro para este jueves a partir de las 21 y hasta la finalización del servicio.

La convocatoria se dio luego del fallecimiento de Oscar Pauer, quien se había jubilado tras trabajar durante más de tres décadas en los talleres del subte. Según el sindicato, la muerte estuvo vinculada a una enfermedad provocada por su "exposición al asbesto".

Ante este nuevo caso, el gremio volvió a exigir la adopción de medidas urgentes destinadas a resguardar las condiciones de seguridad y proteger la salud de los trabajadores.

Las líneas afectadas