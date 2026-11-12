Urgente paro de subtes hoy jueves 12 de noviembre 2026: qué líneas no funcionan y hasta cuándo es

Los usuarios del transporte público de la Ciudad de Buenos Aires deberán buscar alternativas para viajar durante la noche de este jueves 12 de noviembre 2026. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) confirmó una medida de fuerza que interrumpirá el servicio de toda la red desde las 21 hasta la finalización de la jornada.

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El paro fue convocado luego de la muerte de Oscar Pauer, un trabajador jubilado que se desempeñó durante más de tres décadas en los talleres del subte. El sindicato atribuyó su fallecimiento a una enfermedad vinculada con la exposición al asbesto y volvió a reclamar medidas urgentes para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.

Paro de subtes hoy: qué líneas no funcionan este jueves 12 de noviembre

La medida de fuerza alcanzará a las seis líneas de subterráneos de Buenos Aires y al Premetro. El servicio estará interrumpido desde las 21 hasta el cierre de la jornada.

Las líneas afectadas son las siguientes:

Línea A: Plaza de Mayo - San Pedrito.

Plaza de Mayo - San Pedrito. Línea B: Leandro N. Alem - Juan Manuel de Rosas.

Leandro N. Alem - Juan Manuel de Rosas. Línea C: Constitución - Retiro.

Constitución - Retiro. Línea D: Catedral - Congreso de Tucumán.

Catedral - Congreso de Tucumán. Línea E: Retiro - Plaza de los Virreyes.

Retiro - Plaza de los Virreyes. Línea H: Hospitales - Facultad de Derecho.

Hospitales - Facultad de Derecho. Premetro: también estará alcanzado por la medida.

De esta manera, quienes tengan previsto viajar durante las últimas horas del jueves deberán contemplar alternativas de transporte, especialmente si necesitan regresar a sus hogares después de las 21.

Hasta qué hora dura el paro de subtes y cuándo se reanuda el servicio

Según el anuncio de los metrodelegados, el paro comenzará este jueves 12 de noviembre a las 21 y se extenderá hasta la finalización del servicio. Por lo tanto, la interrupción alcanzará el resto de la jornada y no habrá circulación de formaciones durante esa franja horaria.

La medida no implica una paralización durante todo el día: los servicios funcionarán normalmente antes del horario anunciado, de acuerdo con el esquema de protesta comunicado por el gremio.

Paro de subtes.

La reanudación está prevista para el viernes 13 de noviembre, con el comienzo del servicio habitual. Los pasajeros pueden consultar cualquier actualización en los canales oficiales de Subterráneos de Buenos Aires y Emova.

Por qué hay paro de subtes: el reclamo por la muerte de un trabajador y el asbesto

El conflicto se profundizó con el fallecimiento de Oscar Pauer, quien trabajó durante más de 32 años en el taller Rancagua de la Línea B y se jubiló en agosto de 2024. Según denunció la AGTSyP, el trabajador padecía cáncer como consecuencia de la exposición prolongada al asbesto durante su actividad laboral.

El asbesto, también conocido como amianto, es un material que se utilizó durante décadas en instalaciones industriales y de construcción por su resistencia al calor. Sin embargo, la inhalación de sus fibras puede provocar enfermedades graves, entre ellas cáncer de pulmón, mesotelioma y asbestosis.

En Argentina, la producción, importación y comercialización de asbesto están prohibidas desde 2003. Sin embargo, su presencia en instalaciones y materiales antiguos continúa representando un problema para distintos sectores laborales.

Los metrodelegados responsabilizaron a la concesionaria Emova y a las autoridades por la situación sanitaria de la red y reclamaron medidas para retirar el material contaminante, reemplazar los elementos afectados y garantizar controles médicos para los trabajadores.

La empresa, por su parte, aseguró que continúa con un plan de desasbestización y que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire en áreas de trabajo, cuyos resultados consideró adecuados para la salud.

El paro de este jueves vuelve a poner en primer plano un conflicto que excede la interrupción del transporte público: la discusión por las condiciones de seguridad laboral y la presencia de materiales cancerígenos en la red de subterráneos porteña.