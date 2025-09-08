Hace algunos días el gobierno anunció la detección de fallas en la tinta de seguridad de miles de pasaportes argentinos. Si bien el problema principal no se detecta a simple vista, existen pasos que podrían ayudar a poner en tela de juicio la condición del pasaporte, por lo que podría ser necesaria la verificación del documento.

Anticipar el problema es fundamental para evitar conflictos al realizar un viaje internacional y los pasos para hacerlo son los siguientes.

Verificar numeración

Si tu número de pasaportes pertenece a los rangos de la serie AAL afectados, deberás tramitar la revisión aún si no observas irregularidades visibles.

Los rangos afectados son:

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

Fecha y lugar de emisión

Los pasaportes que más riesgos corren de estar comprometidos son aquellos emitidos en los últimos años, especialmente en consulados del exterior.

Con respecto a los documentos impresos en la Argentina con las mismas series, también deberán ser verificados. Sin embargo, el riesgo es menor.

Estado general del documento

Se debe prestar fundamental atención a:

Desgastes irregulares.

Manchas .

. Tinta borrosa.

Páginas mal alineadas.

A su vez, se recomienda revisar que el sello holográfico y la foto del titular estén completos y sin alteraciones. Si bien estos elementos no garantizan la detección de tinta defectuosa, sí puede dar un indicio de ella.

Cómo llevar a cabo la revisión

Aquellas personas cuyo pasaporte se encuentre dentro de la serie afectada deben acudir al Registro Nacional de las Personas (RENAPER), si se encuentran en el país.

En el caso de personas que se encuentren fuera del país, las mismas deberán presentarse en el consulado argentino en el exterior.

Allí podrán verificar si el pasaporte presenta la anomalía y en caso de ser necesario, podrán emitir un nuevo pasaporte sin costo.

Por otro lado, para las personas que necesiten viajar con urgencia, se podrá sacar un pasaporte de emergencia el cual les permitirá salir del país sin inconvenientes.

Conservar su documentación alternativa

Se recomienda siempre llevar consigo otros documentos de identidad, como pueden ser el DNI o un pasaporte de otro país.

El RENAPER, junto a Migraciones y Cancillería, garantizaron que los pasaportes defectuosos serán reconocidos como documentos legales válidos. Esto se mantendrá así mientras se procesa la emisión de una nueva libreta.

La falla en los pasaportes fue causada por la tinta negra de seguridad, suministrada por el mismo proveedor que abastece las máquinas hace 12 años. Si bien el defecto parece indetectable a simple vista, los controles migratorios podrían detectarlo.