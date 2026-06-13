Pasaporte al instante: cómo tramitarlo, dónde se hace y cuánto cuesta en 2026

Quienes necesiten viajar al exterior de manera urgente pueden acceder al servicio de pasaporte al instante, una modalidad especial que permite obtener el documento en cuestión de horas. Disponible en puntos específicos del país, tiene un costo superior al de las alternativas tradicionales.

¿Cómo tramitar el pasaporte al instante?

El trámite está destinado a ciudadanos argentinos que necesiten contar con un pasaporte vigente para viajar al exterior. Para realizarlo, los mayores de 18 años deben presentar el DNI tarjeta vigente. El pasaporte anterior es recomendable, aunque no obligatorio.

En el caso de menores de edad, además del DNI, es necesario concurrir con el padre, madre o representante legal y cumplir con la documentación adicional exigida por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

La gestión presencial suele demorar alrededor de 15 minutos, aunque la emisión final del documento queda sujeta a la validación de la documentación y a controles de organismos externos.

¿Dónde se puede tramitar el pasaporte al instante?

El pasaporte al instante puede tramitarse sin turno en los aeropuertos habilitados por el Renaper. Actualmente, el servicio funciona en las terminales aéreas de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Rosario y Salta. También es posible gestionarlo con turno previo en la sede de Buquebus ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

La principal ventaja de esta modalidad es la rapidez: una vez completado el trámite, la entrega se realiza entre las 2 y las 6 horas posteriores, siempre que la documentación sea aprobada y no existan observaciones durante los controles correspondientes.

¿Cuánto cuesta el pasaporte al instante?

Según la información oficial publicada en la web del Renaper vigente en junio de 2026, el costo del pasaporte al instante es de $330.000. El pago no se realiza de manera anticipada, sino al momento de efectuar el documento en el aeropuerto o centro habilitado.

La modalidad se diferencia del pasaporte regular y del exprés por el tiempo de entrega. Mientras que el servicio exprés permite recibir el documento por correo dentro de las 96 horas hábiles posteriores a la gestión, el pasaporte al instante está pensado para situaciones de urgencia en las que se requiere viajar en el corto plazo.

Para los mayores de 18 años, el documento tiene una vigencia de 10 años, mientras que para los menores de edad la validez es de 5 años desde la fecha de emisión.